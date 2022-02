¿Zapatos de entretiempo? Aquí tienes los que no te vas a quitar en toda la primavera

Cómodos, elegantes y originales. Ten cuidado porque pueden ser un verdadero vicio.

UXÍA B. URGOITI

Hay un tránsito que hacemos cada año y que es una de las cosas más complicadas, estilisticamente hablando, a las que cualquier armario se puede enfrentar. Estamos hablando del paso que tenemos que dar de la bota a la sandalia. Entre ambos calzados hay unas semanas en las que tus pies no saben muy bien dónde meterse. Es en la llamada temporada de entretiempo y ni las tendencias más 'cool' nos salvan de dar un paso en falso.

Pero tranquila, desde hace algunos años ha llegado a nuestro armario el llamado zapato de entretiempo para ayudarnos a afrontar los próximos meses con estilazo y siempre a la última.

Para todas esas jornadas en las que no hace ni frío ni calor, que ya no es invierno pero tampoco parece que sea verano, entran en juego las bailarinas, los mocasines, los mules... Todos estos modelos se presentan como la alternativa más tentadora y perfecta, elegantes a la par de chics, con su suela plana y con la posibilidad de lucirlos 24/7. Pues a este club de los 'salva vidas' se une un nuevo miembro que nos acaba de robar el corazón, las Friulane, ¿quién las ha creado? Como no podía ser de otra manera, Benetton.

En cuanto todo el mundo se de cuenta de su existencia no habrá chica que sepa de moda que no cuente con un par (o más) en su zapatero. Y es que, además de quedar fenomenal con los vestidos, faldas, vaqueros y pantalones que se llevan esta próxima temporada, tienen una nueva forma estilo 'sleepers' con un rollazo que añadirán un toque 'trendy' a todo lo que te pongas.

La firma italiana los ha bautizado como Friulane, de inspiración veneciana, están hechos en terciopelo y con suela de goma reciclada. Su nombre se debe a su origen, un calzado humilde de la campiña de Friuli, en la romántica Venecia, y hoy en día las italianas los lucen cuando quieren ir elegantes y sencillas.

Fabricadas en terciopelo de 100 % algodón con suela de goma reciclada. Un auténtico 'must-have' de la temporada, al más puro estilo casual-chic, es perfecta tanto para el tiempo libre como para estar en casa. Están hechas a mano, son un producto artesanal y lo tienes en muchos colores diferentes y alucinantes: desde el color verde botella hasta el morado, pasando por el rojo carmín y el azul eléctrico. ¡No te va a ser nada fácil elegir tus favoritas!