Si papá es fan de las 'sneakers', descubre la selección de zapatillas de moda que seguro estarán en su lista de deseos.

Cecilia Franco

El 19 de marzo se celebra el Día del Padre, momento perfecto para gritar a los cuatro vientos lo orgullosa que estás de papá. Él te ha dado la vida, ha estado junto a ti en tus peores momentos, pero sobre todo te ha enseñado desde el minuto uno a vivir la vida y a ser la persona que eres hoy. Papá es muy especial para ti, una de las personas más importantes de tu vida y por eso quieres sorprenderle con algún detalle en su día, aunque en principio no tengas clara la idea. De todas formas, no hay que preocuparse por el regalo, porque lo conoces bien y sabes que un par de 'sneakers' de su firma favorita será el regalo más acertado.

Sabes perfectamente cuáles son sus gustos. Papá es todo un 'fashionista', le apasiona rastrear las tiendas, ir siempre a la última y no perderse ninguna tendencia. Pero es que además de todo eso, sueña con tener una colección de 'sneakers' para combinar con todos sus 'lookazos'. Y, ¡voilà! Sin darte cuenta, acabas de dar con la idea más original y perfecta para regalar el Día del Padre.

12 'sneakers' perfectas para regalar el Día del Padre Ver 12 fotos

Sea o no fan de las colecciones de zapatillas, unas 'sneakers' siempre son un regalo muy acertado por la versatilidad y el uso que le va a dar. Podemos hablar de los diseños de lujo o, simplemente, de las clásicas zapatillas de sport perfectas para lucir en un look de 'street style' o ir al gym. Cualquiera de estas opciones será una buena inversión y un regalo que le sacará gran rentabilidad. Y es que, básicamente, no podrá vivir sin ellas.

-Hemos encontrado en Amazon los regalos perfectos para el Día del Padre.

-Los siete perfumes para hombre para regalar en el Día del Padre (según su estilo).

El Día del Padre es todo una excusa para sorprender, porque tu padre ya sabe lo mucho que le aprecias. Pero puedes aprovechar este día para renovar su armario, con unas zapatillas estilosas que se adapten a su frenético ritmo de vida. Con esta variada selección de zapatillas, irá cómodo a cualquier lado y se convertirá en el papá más 'fashion' del momento. ¿Preparada para sorprender a papá? No le des más vueltas al tema y opta por las opciones más prácticas. Encuentra en tus firmas favoritas las zapatillas más cómodas, resistentes y estilosas, y deja a tu padre sin palabras.