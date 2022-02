Los 10 vestidos de Zara que debes fichar ya y lucir en primavera

Perfectos para llevar ahora con deportivas y cuando venga el calor con sandalias, te presentamos a los que van a ser tus mejores amigos de la próxima temporada según Inditex.

UXÍA B. URGOITI

No te hagas muchas ilusiones. Por muy buen tiempo que haga, si miras el calendario te vas a dar cuenta de que todavía estamos a ocho de febrero. Queda mucho para que llegue la primavera y el frío tendrá que regresar tarde o temprano. Nosotras preferimos que vuelva ya, no vaya a ser que nos estropee los meses en los que no le corresponde estar. Pero bueno, aunque la fecha de hoy nos diga que estamos en pleno invierno, nadie nos impide empezar a preparar ya nuestro armario para cuando llegue la próxima temporada. En las próximas semanas tenemos que ir haciendo sitio a las nuevas tendencias con las que vamos a llenar cada balda y percha. Hay mucha gente que es adicta a los bolsos o a los zapatos, nosotras lo somos a la que es la prenda comodín para el 99,9% de las mujeres, los vestidos. Y es que, aunque no te apasione esta prenda, siempre encuentras alguno que te queda como un guante y encima te resulta cómodo. Pero eso es justo lo que nos ocurre a nosotras con todos los de la nueva colección de Zara. En cuanto sacaron el cartel de 'New Collection' comenzamos a fichar los que más nos gustan, porque como bien sabes, si te lo piensas mucho cuando te decidas y vayas a por él, ya no quedan.

En esta selección que hemos hecho tenemos un poco de todo, para que te vayas haciendo una idea de qué se va a llevar en formato vestido la próxima temporada. Las cosas para este 2022 están muy claras. El rey de todos los modelos es el camisero. Lo puedes declinar como más te apetezca: largo o mini, con lazo o sin él, manga corta o larga... eso da lo mismo, pero que tenga la tan significativa y masculina forma de una camisa con su cuello y sus botones.

Otro tema al que no te vas a poder resistir es a los estampados en flores. Bien sabes que no hay primavera sin ellas y estas florecen en todas las telas de los vestidos de la nueva temporada de Zara. En su versión más XXS hasta floripondios enormes, el jardín va a llenar tu armario. Y, por último, las que no eran muy felices con la tendencia 'cut out' van a tener que tomar una decisión: te unes o mueres, porque si tenían la esperanza de que esta nueva temporada se hubieran pasado de moda, se van a llevar una desagradable sorpresa, siguen siendo lo más 'cool' del momento.