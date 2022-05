Todo el mundo quiere este vestido de Primark (que puedes llevar a juego con tu hija) y por fin está en España

Se ha convertido en la prenda viral de la marca irlandesa en todo el mundo, pero no terminaba de llegar a nuestro país. Pues ahora lo vas a encontrar en todas sus tiendas y además, en tamaño mini para que vayas igual que tu hija.

UXÍA B. URGOITI

Ya nos estábamos poniendo nerviosas. No parábamos de ver en las cuentas de las redes sociales de nuestras 'insiders' favoritas un mismo vestido ideal firmado por Primark. Cuando nos acercábamos al establecimiento de la marca irlandesa que tenemos más cerca (necesitamos la venta online de Primark ya) no estaba. 'No ha llegado' nos decía siempre con una sonrisa la dependienta. Pero hoy, os podemos contar que sí, que ya está en España y que por fin podéis haceros con el vestido viral y más tendencia de la temporada por 18 euros.

Sabemos que este vestido de Primark es un éxito asegurado, ya que así lo ha sido en todo el mundo dónde no para de agotarse en todas las tiendas. Tiene una silueta que es súper 'trendy' con largo midi, manga corta por abullonada y corte bajo el pecho, algo que no paramos de ver y que sospechamos que es un poco influencia del estreno de la segunda temporada de 'Los Bridgerton'. Pero el secreto de su éxito reside en su estampado de colores azules, de distintos tonos y esas flores 'liberty' tan ideales.

Viendo el exitazo que ha tenido en Instagram, donde no paramos de verlo, nos damos cuenta de que la razón es su gran posibilidad de combinación. Te queda genial con zapatillas blancas, con alpargatas, bailarinas o sandalias... La silueta que tiene es otro de sus puntos fuertes, ya que le sienta bien, como se demuestra en las redes sociales, a todos los cuerpos de mujer. No importa tu talla, ese patrón sienta bien a la XXS y a la XXL.

Su precio es otra de las claves de su éxito, cuesta 18 euros, y por 11 más, lo puedes comprar en la versión mini para ir ideal a juego con tu hija, hermana, prima, ahijada... No puede ser más gracioso.

Siendo conscientes del éxito que ha tenido el vestido, los de Primark han decido hacer una versión dos piezas igual de ideal. Puede que te guste el primer diseño pero que no te quieras vestir con la misma prenda que todo el mundo, así que esta segunda versión es para ti. En forma de top y falda pareo, es de las cosas más ideales que hemos visto esta temporada de primavera-verano.

Y aprovechamos esta noticia para pedirle a Primark su venta online ya. ¡La necesitamos!