Los 5 vaqueros que te van a hacer parecer más alta

Porque existen varios trucos para ganar algunos centímetros.

UXÍA B. URGOITI

Sabemos que es un drama de estilo que sufren todas las mujeres que miden menos de 1,65 centímetros. Encontrar unos vaqueros que te queden bien puede resultar ser una misión imposible. Estamos seguras de que crees que existe un complot global y mundial en las marcas de moda que solo diseñan 'jeans' para las chicas altas. El problema es que las que no son de piernas infinitas se pasan la vida recortando bajos o arrastrándolos y destrozándolos. Porque en muchos casos no vale ni con unos buenos tacones para que no ocurra esto.

Pero no todas las noticias son malas, ya que las tendencias de la moda actuales han querido ser benévolas con las bajitas. El vaquero estilo 'culotte' ha llegado para ser el nuevo BFF de las que miden poco. Lo mismo ocurre con los ‘mom fit’, que son ideales para doblarlos un poco hasta dejarlos justo por encima del tobillo. Otra opción es comprar pantalones ‘denim’ que tengan el bajo sin rematar, deshilachado, ya que así podrás cortarlo tú misma.

Aquí tienes cinco modelos que van a poner fin a tus sufrimientos.

El 'mom fit clásico, de Bershka

Este modelo de la firma más canalla de Inditex te va a permitir subir el bajo todo lo que necesites sin necesidad de cortarlo. Su precio es de 19,99 euros.

De tiro alto y al tobillo, de Uniqlo

El truco de este modelo de la firma japonesa es muy sencillo, subir el tiro y alargar el pantalón hasta los tobillos. El resultado es una sensación increíble de pierna infinita. Su precio es de 39,90 euros.

De corte 'culotte' de ASOS

No importa por dónde te llegue el bajo del vaquero 'culotte', lo que es seguro es que no los vas a arrastrar. Este modelo está en todas las tallas que una mujer pueda tener y tiene un precio de 77,95 euros.

De corte 'cropped' de Benetton

Este modelo de Benetton nos ha encantado nada más verlo. Perfecto para las bajitas pero también ideal si eres alta. Ya nos vemos luciéndolo con todos nuestros 'looks' para la próxima primavera. Además, está de rebajas y tiene un precio de 55,99 euros.

Rectos y 'crop' de Cortefiel

Este 'jean' está a mitad de precio, así que va a ser tu mejor compra de la temporada. Es perfecto para el truco que te hemos dado de cortártelo tú misma si te queda muy largo porque tiene los bajos sin coser. Su precio es de 24,99 euros.

Ahora ya conoces el secreto para poder lucir los vaqueros que siempre has soñado.