El top joya de Chenoa que nunca creerás cuesta menos de 15 euros

La artista ha sorprendido con esta pieza ideal para presumir de cintura cuyos diminutos brillos le dan un toque de lo más especial.

Julia García

Si hay un color que Chenoa domina a la perfección a la hora de vestir es el negro. La artista insiste de manera muy habitual en él, y no por ello parece monótono su estilo. Esto es así por su capacidad para hacer suyos distintos estilos siempre con el negro como elemento común.

Desde sus outfits más rockeros e informales, un clásico en ella, a vestidos de fiesta 'made in Spain' como el que lució hace unos días en París en un evento en el que compartió mesa con Eva Longoria, pasando por estilismos que están a medio camino de lo uno y de lo otro, como es el caso del último look total black que se ha marcado la cantante de origen argentino, con un crop top joya como la prenda más destacada.

Ya sabrás, a poquito que estés al día de las tendencias, que los vestidos y los tops decorados con incrustaciones tipo joya están a la orden del día. No tienes un armario al 100% actualizado si no has incorporado recientemente alguna prenda en esta línea y no será que no te hemos dado ideas últimamente para ponértelo fácil.

Este fin de semana, sin ir más lejos, de la mano de la influencer Rocío Osorno te pusimos tras la pista de un minivestido joya de Zara y poco después hicimos lo propio con un cárdigan joya de Uterqüe vía Amelia Bono. Hasta en las alfombras rojas recientes, como por ejemplo en los Emmy celebrados en septiembre, donde Anya-Taylor Joy apostó por un vestidazo joya, ha quedado demostrado que es una de las tendencias más extendidas y asentadas de la presente temporada.

Lo mejor del crop top negro de Chenoa es que, además de ser trendy y de tener un diseño superoriginal al estar rematado con una hilera horizontal de piedras en su parte baja, es que es una pieza apta para todos los bolsillos, como es habitual por otro parte en muchas de las cosas que tiene la artista en su armario.

En concreto, este crop top negro de manga larga y hombros marcados es de la firma Brillybox, que lo vende en su tienda online por un precio de 14,90 euros, un chollo teniendo en cuenta que es muy versátil. Así lo demuestran, sin ir más lejos, el look de Chenoa, que lo lleva con falda de tubo y botas altas, y el del catálogo de la marca, que propone llevar el top en clave informal, con unos vaqueros.