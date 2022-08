La influencer no ha podido resistirse a hacerse con esta pieza que le viene como anillo al dedo.

Hay prendas que sabemos desde el mismo instante en el que las vemos ahí colgadas en su percha o en la tienda online que están hechas para nosotras. Por su corte, por su color o por su estilo, parecen haber sido diseñadas con el objetivo de entrar directas a nuestro armario. Rocío Osorno era perfectamente consciente de que la prenda protagonista de su último look merecía una oportunidad en el suyo. "Real que este top llevaba mi nombre", ha escrito la influencer en su perfil de Instagram junto a una galería de imágenes en las que aparece con el mencionado el top que, efectivamente, encaja a la perfección con su manera de vestir.

Como imaginarás, es Zara quien está detrás de esta creación, y tal ha sido el flechazo de la andaluza con ella que no ha dudado de estrenarla enseguida. "Me lo he puesto con vaqueros porque me apetecía un rollo más informal pero con pantalón o falda más de vestir es lookazo de invitada", asegura Osorno con toda la razón, porque no podía haberle quedado mejor con unos jeans acampanados de talle alto como los suyos y también nos imaginamos lo bien que lo hará en clave sofisticada si se eligen bien los acompañantes.

Por su tono y por su uso del volumen, el top maravilla por ser de lo más fotogénico pero hay que reconocer que no es nada fácil de defender pese a que Rocío Osorno tiene ya un arte especial en manejarse en este terreno. ¡La cantidad de piezas que siguen esta misma línea que ha lucido en los últimos meses!

Es corto, de color amarillo suave, con tirantes muy finos y de escote recto, pero su detalle diferencial es la gran flor que aparece en la zona del pecho confeccionada en organza. Una de esas joyitas con las que Zara suele sorprendernos que acaba de aterrizar en las manos de la instagramer justo a tiempo, dispuesta a alegrarle los últimos días de verano.

Decimos que ha llegado justo a tiempo Rocío Osorno porque ahora mismo no es nada fácil conseguir este top ya que en la web de la firma del grupo Inditex hace días que aparece como agotado. A pesar de que es de nueva colección y no ha tenido ninguna rebaja de por medio, en ninguna de las tres tallas en las que había sido creado está disponible por lo que solo le queda a las más esperanzadoras salir en su búsqueda por algunas de las tiendas físicas de Zara para ver si hay suerte.