Sexy y sostenible. Así es la cápsula exclusiva que Stella McCartney firma para Mytheresa, y viene a revolucionar el armario de fiesta

A la diseñadora británica (y vegana) le han bastado 7 prendas para poner sobre la mesa los atractivos de la sostenibilidad. Y lo hace con una idea fija: "El futuro de la moda está libre de crueldad animal y es respetuoso con el planeta, y no puede esperar".

Laura García del Río

"La gente está lista para dejar a un lado el chándal y volver a arreglarse. Desde luego, yo lo estoy", anuncia Stella McCartney. El sentimiento es colectivo. Según la plataforma Tag-Walk –que escudriña al detalle las pasarelas, de París a Copenhague– la propuesta más recurrente en las colecciones de este otoño-invierno es la ropa de fiesta, visible en casi un tercio de los looks que desfilaron. Y las de la próxima primavera-verano van por los mismos derroteros. La conclusión general es que transparencias, vestidos con aperturas, brillos de todo tipo, una feminidad incontestable y un hedonismo sin miramientos marcan el pulso de los shows. Y de la calle: las pesquisas 'online' de zapatos metalizados ha subido un 500% y el hashtag #Sequindress (vestido de 'paillettes') ya acumula 42 millones de visualizaciones en TikTok, barómetro oficial de tendencias para la generación Z. El 'mood' general, dicen desde Lyst, es divertido y extravagante. "Todo bañado en lentejuelas brillantes", dice Morgane Le Caer, jefa de contenido de la plataforma de búsqueda.

Al hilo de un hedonismo más necesario que nunca –y la licencia para recrearse en él después de dos temporada de fiesta adustas– llega la cápsula que McCartney ha creado en exclusiva para Mytheresa.com: siete piezas que, como suelen hacer las propuestas de la diseñadora británica, siguen el pulso de la conversación actual. Del vestido corto de malla metálica rosa al largo con transparencias y escote corazón, y el mono, pieza que ya viene siendo habitual en las colecciones de McCartney. "Se trataba de celebrar la vuelta al glamour", explica la creadora. Pero también de hacerlo sin perder la perspectiva que una pandemia global, una guerra enquistada y una crisis energética nos han dado sobre la necesidad de crear una moda más consciente. "Queríamos crear un armario de piezas de noche atemporales que atrajeran la atención hoy, y que pudieran llevarse mucho más allá de mañana".

La sostenibilidad y el bienestar animal se han convertido en punta de lanza de la firma que creó hace 21 años, mucho antes de que el medioambiente se convirtiera en una herramienta marketiniana. Vegana por convicción e hija de dos activistas de talla mundial, le viene de cuna. Su padre, Sir Paul McCartney, impulsó la campaña 'Los lunes sin carne' y ya le cantaba a su oveja, que no a una mujer como muchos pensaron, en 'Martha my dear' (1968). Su madre Linda escribió varios libros de cocina vegetariana y le pone nombre a la marca de alimentación que la familia fundó en el 91, antes de que las hamburguesas veganas se colaran en todos los supermercados. "Me encanta ese momento de las fiestas en el que la familia y los amigos nos reunimos en la mesa, delante de un festín vegetariano. Sé que a la gente le encanta el pavo para las cenas de Navidad pero os ruego a todos que este año consideréis la opción de haceros 'cruelty free'. Tanto en lo que coméis como en lo que vestís. Ningún animal debería morir solo para que nosotros podamos celebrar una fiesta". Que la diseñadora se criara en una granja orgánica en el condado de East Sussex y estudiara en la escuela pública en vez de ir a colegios privados con guardaespaldas como todo hijo de estrella del rock le dio otra perspectiva. Una que ha trasladado a su visión de la moda. "Las mujeres necesitamos vestidos que podamos llevar no solo esta temporada, sino muchos años más. Esa es la verdadera sostenibilidad", defiende.

Creció siendo vegana, con dos padres activistas. ¿Quiénes son sus referentes hoy en lo que a un estilo de vida sostenible se refiere?

Me inspiran mucho las nuevas generaciones y mujeres jóvenes como Greta Thunberg y Malala Yousafzai, que luchan para conseguir un cambio positivo en la Madre Tierra y en la gente.

Como una firma de lujo progresista, Stella McCartney siempre ha mirado al futuro. Su intención es reformular la industria de la moda como la conocemos y llevarla hacia una nueva economía circular. ¿En qué momento estamos? ¿Cuáles son las dificultades que encara el sector hoy?

Un problema con el que llevo luchando desde el primer día es el uso de pieles, cuero y plumas animales. No solo es una práctica que mata innecesariamente a millones de criaturas inocentes cada año, sino que es nociva para el medioambiente. La agricultura animal, de la que sale el cuero, es responsable del 80% de la deforestación del Amazonas. También envenena a los trabajadores de las curtiderías y a las comunidades locales –a menudo en países menos desarrollados y con recursos sanitarios limitados– con químicos cancerígenos como el cromo hexavalente.

En los últimos años hemos visto a parte del sector abordar el problema que la industria textil supone para el planeta. ¿Se ha conseguido algo?

Estoy orgullosa de formar parte de un movimiento que aboga por el lujo consciente y por la innovación para dar con alternativas al cuero animal. Como Mylo, hecho a partir de micelio, una estructura de los hongos muy parecida a una raíz. Acabamos de lanzar el Frayme Mylo, el primer bolso hecho con este material que se comercializa en el mundo. Y hay mucho más por venir. Estad atentos.

¿Cómo es su proceso creativo al enfrentarse a una colección?

Siempre tenemos en mente a la 'mujer Stella'. Una mujer que no tiene edad, con un estilo natural y sentido del humor. Es consciente y quiere tomar decisiones más consecuentes en su vida, y realmente creo que esta cápsula habla de su estética y valores, con vestidos sexys y sensuales confeccionados a partir de viscosa respetuosa con los bosques y más amable para el planeta.

¿Qué tejidos ha elegido para esta cápsula exclusiva? ¿Qué materiales le parecen especialmente prometedores ahora mismo?

La colección está principalmente con nuestro cady, una tela elástica de tacto lujoso creada a partir de viscosa respetuosa con los bosques. Es una fibra de origen vegetal que se crea con la pulpa de árboles de bosques de Europa y Estados Unidos gestionados de forma responsable y sostenible. No son ni antiguos ni amenazados, y nunca se ponen en peligro. Para asegurarnos de que sea así, trabajamos con proveedores que nos ayudan a trazar los tejidos hasta el árbol del que proceden.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta para seguir un proceso de diseño sostenible?

Convencer a la industria y a los proveedores de que deberían unirse a nosotros e invertir más en materiales responsables. La demanda de los consumidores es un gran aliciente. Así que, por favor, haced elecciones más conscientes y comprad menos prendas y mejores de firmas buenas para el medioambiente.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes diseñadores que aspiran a ser más sostenibles?

Que nunca dejen de cuestionarse todo. Y que no acepten el 'status quo'. Solo porque algo se hago de cierta manera no significa que no se pueda hacer mejor. También que alcen la voz. El movimiento de la moda consciente necesita creadores, innovadores y eco-frikis que no tengan miedo a ponerse en pie y defender en lo que creen.

¿Qué proyectos de futuro la entusiasman?

Tenemos nuevas alternativas veganas en marcha que no puedo esperar a lanzar. El futuro de la moda es libre de crueldad y respetuoso con el planeta, y no puede esperar.