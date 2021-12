Sara Carbonero con el vestido de punto de Zara todoterreno

Puedes llevarlo con botas de tacón como la periodista pero también con zapatillas, botines... su versatilidad no tiene límites.

Julia García

Sara Carbonero lo ha vuelto a hacer. Con la llegada del frío, la reina del vestido largo de punto no ha faltado a su cita. Puntual, como siempre. Y con ese gusto único que tiene ella para encontrar los diseños minimalistas más especiales de las distintas firmas low cost. Esta vez, en Zara.

La periodista se ha dejado ver en Madrid junto a sus dos hijos, Martín y Lucas, en el estreno de la película '¡Canta 2!', una de las propuestas cinematográficas más atractivas para el público infantil de las que se estrenan en estas fechas tanto en la gran pantalla como en la televisión.

Antes de disfrutar con la cinta, la cual les ha encantado a los tres tal y como luego ha contado en sus redes sociales, Carbonero ha posado en solitario en el photocall del evento. Lo ha hecho con un abrigo largo de paño con botones oscuros de esos que funcionan bien con todo tipo de looks invernales, pero no ha sido esta prenda la que más ha destacado de su look bohemio. El protagonismo, al menos a nuestro parecer, ha recaído en el vestido de punto y cuello alto en color burdeos que ha lucido debajo del citado abrigo.

Con el abrigo puesto, el vestido parece no destacar por nada en especial. Salvo por el cuello alto, parece uno más en la colección de bonitas prendas similares que tiene Sara en su vestidor, donde sin duda el vestido de punto tiene mucho protagonismo.

Sin embargo, una vez hemos comprobado todos los detalles del diseño en la tienda online de Zara, donde está todavía disponible en todas las tallas por un precio de 39,95 euros, nos ha gustado más si cabe que al vérselo a la presentadora. ¿Por qué? Porque guarda una sorpresa en forma de abertura cruzada, como un zarpazo, en la espalda, algo diferente a lo que estamos acostumbradas.

Para completar un notable look muy fiel a su estilo bohemio tan característico, Carbonero ha recuperado un complemento al que saca partido como muy pocas mujeres, el sombrero de ala ancha. Unas botas altas, una bufanda XL beis y un bolso han sido los otros tres detalles con los que la periodista ha rodeado al vestido de punto de Zara.

Si te quedaba alguna duda al respecto, ya ves que no la hay: si quieres saber cómo sacarle el máximo partido a los vestidos de punto lisos, tira de hemeroteca para recuperar todas las veces que Sara Carbonero ha llevado este tipo de prendas. Es garantía de éxito.