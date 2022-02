Sara Carbonero avisa que esta primavera tus jeans van a pedir a gritos estas Converse

Un look de 'street style' primaveral tan solo necesita estas Converse para reconvertir cualquier propuesta. ¡Adéntrate en el mundo de las zapatillas!

Cecilia Franco

El 'street style' siempre ha sido nuestra principal fuente de inspiración, hasta tal punto que llevamos ya varias temporadas observando la presencia continua de las Converse y se nos ha pasado alguna vez por la mente invertir en alguna de ellas. Las sneakers por excelencia del 'street style' han ido evolucionando y aunque nos fascinen los diseños clásicos, Sara Carbonero tiene claro que esta primavera los jeans rectos serán coronados con estas Converse.

La periodista ha demostrado poseer un armario muy sencillo. Marcado en primavera por la combinación clásica de vestidos largos con botas cowboy, pero también marcado por una versión más informal basada en jeans, zapatillas y prendas de fondo de armario. Aunque hace unos días revolucionó a los fans de The Beatles al descubrir en un look básico la camiseta más 'fashion', se ha declarado siempre fan de las combinaciones más clásicas, cómodas y versátiles.

Porque para ella no hay look más infalible que la unión de unos jeans y una camisa blanca, pero si además añadimos las zapatillas estrella del momento, habremos dado con la combinación más acertada. Pero... ¿qué sneakers vamos a necesitar esta próxima temporada? Según Sara Carbonero, nuestro jeans rectos que arrasarán la próxima temporada necesitarán de unas Converse. Sí, unas Converse. Pero no cualquier modelo, sino más bien el modelo que mezcla el minimalismo con el 'estilazo'. Las Converse que no pueden faltar en tus looks son el diseño en bota, blancas y con el protagonismo de la suela plataforma.

Este modelo es perfecto porque se adaptará a todo tipo de looks y aportará ese extra de 'estilazo' que hasta con los outfits más básicos buscamos. ¿Todavía estás pensando en invertir en unas Converse? Pues no pierdas de vista este diseño minimalista con plataforma y consigue de esta forma un look de 'street style' a la altura.

Para combinar con jeans, con petos vaqueros, con vestidos, con faldas... Su comodidad y su versatilidad te atrapará porque alcanzará cualquier propuesta y se convertirá en tu calzado fetiche. Saca el máximo partido a este diseño y descubre la fuerza arrolladora del calzado que reina la moda de calle. ¡Y ya no desearás otro tipo de calzado en tu vida!