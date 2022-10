La 'influencer' ha vuelto a sorprender al público con un acertado look de entretiempo con el rojo como protagonista.

Sara Ullate

Llega la (verdadera) temporada de frío y con ella la posibilidad de recurrir con asiduidad a las prendas de punto. Lo que comenzó como una forma sencilla de crear looks sin esfuerzo, cómodos y funcionales para pasar largas jornadas en casa allá por 2020, ha terminado por convertirse en un recurso indiscutible, en una tendencia con nombre propio cada temporada otoño/invierno. No es descabellado hablar de este tejido como uno de los más apetecibles y al mismo tiempo exitosos de la recta final del curso.

A día de hoy lo podemos ver como protagonista de vestidos, faldas, tops o jerséis, pero también de gustosos y atrevidos 'total looks' como el que acaba de mostrar Rocío Osorno a través de Instagram. Dos piezas con el punto como protagonista que dejan atrás el clásico concepto ligado al estilo 'comfy' e informal y reafirman su poder para dar lugar a espectaculares propuestas que bien podrían solucionar un evento nocturno.

En esta ocasión, la 'influencer' andaluza afincada en Madrid ha elegido un favorecedor cárdigan en punto de canalé suave con cuello clásico y cierre de botones en color rojo y minifalda a conjunto de la firma H&M. Un conjunto con múltiples posibilidades para esta temporada de frío que más allá de adaptarse a la perfección al cuerpo, nos ofrece confort sin renunciar al glamour. Ahí está la clave de su éxito.

Por el momento ambas prendas siguen disponibles en la web de la marca sueca y podrás sumarlas al armario de forma conjunta o por separado. El cárdigan, 34,99 euros y la falda a juego, 24,99 euros

El detalle final y no menos importante de esta nueva propuesta de Rocío Osorno ha sido la elección de una blusa con cuello subido con lazada y detalles joya de la nueva colección de Zara para elevar el look. Una pieza que marca la diferencia y aporta un plus de sofisticación.

Un nuevo tesoro de la marca gallega del que merece la pena tomar nota y que se suma a la larga lista que la 'influencer' nos ha ido descubriendo en las últimas semanas. Lista en la que ya hemos incluido una falda midi con estampado de leopardo, el top de efecto piel más sexy del invierno o el vestido perfecto para cualquier tipo de cita, entre otros.