Rocío Osorno no ha esperado a la primavera para estrenar el conjunto de Zara que arrasará

El frío no ha sido un impedimento para que la influencer presumiera de este dúo formado por top y shorts que enamora a cualquiera.

Julia García

Hay prendas que son tan irresistibles que aunque sean de primavera verano hay que buscar como sea un recurso de estilo para poder lucirlas antes. Algo así ha debido pensar, con toda la razón —¿a quién no le ha pasado esa necesidad imperiosa de estrenar ya una prenda nueva que no pea ni con cola con el tiempo que hace?— Rocío Osorno, que ha aprovechado el buen tiempo que hace en el sur para darnos envidia a las que todavía no hemos picado con la nueva colección Zara x Ballet de Nueva York.

Hace unos días que la colaboración entre Inditex y el famoso ballet neoyorquino vio la luz. Nos conquistó al momento, como cabía esperar, gracias a sus piezas delicadas inspiradas en el universo de esta disciplina artística tan elegante y sofisticada. Bailarinas de tela, monos de punto, vestidos de fiesta con volantes, piezas semitransparentes en tul... No le falta detalle a una colección que también incluye el dos piezas a juego que Rocío Osorno ya ha compartido con el casi millón y medio de seguidores de Instagram.

Se trata de un conjunto formado por unos shorts de tiro alto en color crudo fabricado con un tejido relieve que forma unas originales y bonitas flores visto de lejos y un top de escote recto y hombros completamente descubiertos, diseñado en la misma materia prima. Elegancia, delicadeza y sutileza, exactamente igual que el ballet en el que se inspira, el dos piezas tiene todas sus virtudes.

Es verlo e imaginarnos con él en una noche de verano especial, por ejemplo. Pero claro, quedan todavía muchos meses por delante para que esta opción sea una realidad, así que Rocío Osorno ha pensado con muy buen criterio que el dos piezas de Zara no puede pasarse medio año en el armario. Así que lo ha convertido en una opción primaveral ideal al combinarlo con un recurso de estilo que ya la hemos visto en ocasiones anteriores: llevar por debajo una camisa blanca larga.

Sin ir más lejos, así utilizó hace algunas fechas otro dos piezas de Zara formado en aquella ocasión por una rebeca de punto y crop top de tirantes de estampado setentero.

Si te pasa como a la influencer andaluza y no puedes resistirte a lucir ya el dos piezas floral de la colección Zara x Ballet de Nueva York, el primer paso es hacerte con él antes de que se agote. Estás a tiempo todavía porque ambas prendas están disponibles en las tallas más grandes (están agotadas las pequeñas) en la tienda online de la marca española. El top por un precio de 22,95 euros y los shorts, 25,95 euros.