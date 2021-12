Porque todas necesitamos una prenda de abrigo como esta en nuestros armarios.

UXÍA B. URGOITI

a Princesa Alexia de los Países Bajos se ha convertido en el nuevo icono 'royal'. Si en nuestro país estamos todos fascinados con la salida del cascarón de Victoria Federica, en Holanda les ocurre lo mismo, pero con la hija mediana de los Reyes, Guillermo y Máxima. La joven, que se encuentra estudiando en el mismo colegio de la Princesa de Asturias, en Gales, Inglaterra, ha conquistado a toda Europa con su estilo fresco, elegante y juvenil. Su última aportación al mundo de las tendencias ha sido un abrigo de H&M, que es algo más que el sencillo modelo en color camel, ya que tiene un toque globo que le da un toque vintage ideal.

La imagen en la que le hemos podido ver nuestro próximo abrigo ha tenido lugar en la cuenta de redes sociales de la Familia Real de los Países Bajos, en la que subieron una foto de los Reyes y sus tres hijas, Amalia, Alexia y la pequeña Ariane, para conmemorar que, con motivo de las navidades, ya estaban los cinco reunidos otra vez en su residencia oficial de La Haya, en Holanda.

La compañera de colegio de Leonor, que no sabemos si son amigas como lo son sus madres, aparece en la imagen familiar con un abrigo de paño marrón que se ha convertido en nuestra nueva obsesión 'fashion'. Lo cierto es que este invierno todavía no hemos dado con la prenda para combatir las bajas temperaturas que nos emocione, hasta que hemos visto a la mediana de las princesas holandesas. ¿Y por qué nos ha parecido tan ideal? Pues es muy sencillo, porque te va a quedar perfecto con cualquiera de los 'looks' que tengas en tu armario. Si quieres ir 'sport' va a ser tu mejor aliado con unas zapatillas, pero si resulta que quieres ir un poco más vestida, tampoco te va a dejar tirada. Es perfecto, es el abrigo 24/7 de verdad.

La prenda de la colección eco de la marca sueca, está hecha en algodón orgánico y tiene un precio de 149 euros. Nos encanta el tono camel que tiene y que tiene los detalles súper cuidados, como los botones, que van escondidos, pero son igual de ideales a pesar de que no se vean. Así que ya tienes la prenda de abrigo que te va a hacer sentir como una verdadera princesa este invierno.