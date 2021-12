Primark tiene la sudadera de 'Emily in Paris' que te pondrás el 22 de diciembre

Esa fecha la tenemos en rojo en nuestro calendario porque es el día que Netflix estrena la segunda temporada de una de nuestras series favoritas. Y gracias a la firma 'low cost' irlandesa, ya sabemos lo que nos vamos a poner.

UXÍA B. URGOITI

Sabemos que no hace falta que te lo recordemos, que el 22 de diciembre lo tienes marcado a fuego en tu calendario, porque nosotras lo tenemos exactamente igual. Contamos los días para que Netflix estrene la segunda temporada de 'Emily in Paris'. La exitosa serie protagonizada por Lily Collins no es que sea muy profunda, ni nos haga meditar sobre las cosas importantes de la vida, pero lo cierto es que con su sencillez nos hace desconectar de maravilla, que es una de las cosas que buscamos cuando ponemos un contenido en 'streaming'. Y parte del éxito que tiene se debe a los increíbles 'lookazos' que vemos capítulo tras capítulo en los personajes como el de Emily Cooper y sus amigas. Así que sí, somos fans de esta serie y no tenemos vergüenza en demostrarlo. Por eso ya sabemos qué nos vamos a poner en su honor el día de su súper estreno: la sudadera de Primark de 'Emily in París' más ideal del mundo.

Sabemos que nos vas a decir que la prenda que hemos elegido no es el abrigo de cuadros ideales, el vestido de noche negro en tul o las sandalias de Jimmy Choo maravillosas que luce Lily Collins en sus escenas de la capital francesa. Somos conscientes de que te vamos a hablar de una sudadera de Primark, pero lo que te tienes que preguntar es: ¿cuál vas a lucir en más ocasiones? y la siguiente duda es, ¿tenemos presupuesto para unos zapatos de Jimmy Choo? Si tus respuestas coinciden con las nuestras, sigue leyendo porque te va a interesar.

Se trata de la prenda perfecta para las locas de las series y si ya tienes una amplia colección de sudaderas temáticas, está es la pieza perfecta que cierra el círculo. Es un diseño que declara a los cuatro vientos tu amor por 'Emily in Paris', ya que lleva en el pecho uno de sus fotogramas más reconocibles.

La sudadera de Primark de la que nos hemos enamorado tiene un diseño súper sencillo, en uno de los colores de la temporada, el frambuesa que además, es uno de los favoritos de la protagonista de la serie, que aparece en un fotograma estampada en la parte central. La escena que ha elegido la marca 'low cost' irlandesa para esta prenda es una de las más reconocibles del programa, ya que aparece su protagonista Lily Collins, con un móvil en la mano y París al fondo.

Y hemos dejado lo mejor para el final, ya que tiene el precio habitual de las prendas de Primark, 10 euros que el día 22 de diciembre te parecerán bien poco.