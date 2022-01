Ya has leído que las temperaturas van a caer en picado y este modelo de la actriz andaluza es justo lo que todas necesitamos: largo, elegante y calentito.

UXÍA B. URGOITI

Hemos tenido unas navidades extrañas en todos los sentidos. Si la Covid19 ha impedido a mucha gente celebrarlas como hubieran querido, por culpa de los contagios y las cuarentenas, el tiempo también ha sido raro. La semana pasada tuvimos temperaturas más propias del mes de abril que de diciembre y enero, pero esto ha sido un hecho aislado, seguimos en invierno y las previsiones nos dicen que va a hacer muchísimo frío. Así que si todavía no tienes un buen abrigo para salir a la calle calentita, es el momento de hacerlo. Es cierto que esta temporada las tendencias en esta prenda son muchas y variadas, así una buena idea es buscar inspiración en nuestras famosas favoritas y sus cuentas de Instagram y para este caso, nosotras hemos dado en el clavo con Paz Vega.

La actriz sevillana ha pasado unos días de vacaciones con su familia en Nueva York, y si hay un lugar en el mundo en el que haga frío en esta época del año, esa es la Gran Manzana. Paz Vega ha compartido los mejores momentos de su viaje a través de su perfil de Instagram, y en el que hemos hecho nuestro descubrimiento, el abrigo acolchado calentito y super 'trendy' que ha lucido durante todas sus jornadas neoyorquinas.

Así que no hemos parado hasta que hemos dado con el modelo que ha lucido la actriz en Manhattan y ¡bingo! Es un diseño en verde caqui acolchado, pero sin parecer el muñeco de Michelín, de manga larga, capucha y el largo perfecto para que no te entre ni una pizca de frío, hasta los tobillos. Un abrigo que no puede ser más calentito y que es de Herno, una marca italiana que se ha convertido en sinónimo de prendas de exterior urbanas en el ámbito de la moda internacional y que el estilo, funcionalidad y tecnología son la base y la esencia de sus productos.

Sabemos que es ideal, pero lo mejor que tiene es que es super combinable. La actriz lo ha lucido durante sus vacaciones en Nueva York con muchos tipos de 'looks': desde con un conjunto de punto de pantalón y top en ochos, hasta con unos sencillos vaqueros. Pega con todo. Así que no lo dudes, ya tienes el abrigo perfecto para que, a partir de hoy, las temperaturas bajen lo que quieran, como si viene otra Filomena, aquí estamos preparadas y luciendo tendencia.

Aunque siempre puedes valorar otras opciones.