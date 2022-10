La chaqueta efecto piel de Mango por la que Paula Echevarría sustituye la clásica biker

¿Que si hemos tenido un flechazo con esta prenda de la nueva colección? Evidentemente.

María Aguirre

Pocas prendas nos resuelven tanto un look como una biker. Esta cazadora es todo un básico del armario otoñal porque es capaz de sacarnos de un apuro estilístico cuando necesitamos algo desenfadado con lo que completar nuestro look cuando empieza a refrescar. Nos encanta, además, ese puntito cañero que aporta aunque hay que reconocer que hay veces que nos vendría bien una alternativa que funcionara igual de bien pero en el que el aire motero no fuera tan evidente. Y, sorpresa, ¡la hemos encontrado!

En realidad no hemos sido nosotras sino Paula Echevarría quien ha descubierto en Mango una chaqueta que hace las veces de la también bautizada como perfecto pero con pequeños matices que le dan un estilo completamente diferente.

La chaqueta de la actriz es, para empezar, algo más corta de lo habitual, lo cual ya es un detalle a tener en cuenta porque potencia más la zona de la cintura. No tiene las clásicas solapas de la biker puesto que cuenta en su lugar con un cuello tipo camisero y, además, prescinde de la cremallera para cambiarla por una hilera de corchetes metalizados.

Cuenta con dos bolsillos en la parte delantera, las mangas crean ligero abullonado para marcar tendencia y, por supuesto, es de efecto piel para así poder mostrar una gran versatilidad con diferentes estilismos más o menos formales. Ella, por ejemplo, la ha lucido sobre un minivestido ajustado de Primark con unas botas altas de Mango que ya teníamos fichadas del zapatero de la asturiana y un bolso negro, pero desde la marca proponen llevarla con una minifalda de cuero y una camisa blanca y el resultado es igual de bueno.

- Las zapatillas de Paula Echevarría que van con todo

- El abrigo rosa de Paula Echevarría que todo el mundo quiere

Este genial hallazgo de Paula Echevarría pertenece, como decíamos, a la nueva colección de Mango, ya que se vende en las tiendas de la firma a un precio de 49,99 euros.

Nada tiene que ver esta cazadora con la conocida como "chaqueta motomami" que esta temporada triunfa entre las reinas del street style pero, dado que es de líneas mucho más sobrias y sencillas, su capacidad de adaptación a nuestro día a día es mucho mayor por lo que su inversión está más que justificada.