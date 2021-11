La moda vaquera va mucho más allá de jeans y cazadoras. Esta temporada nuestras 'influencers' favoritas han gritado a los cuatro vientos a través de Instagram que los petos y monos denim reinarán nuestros armarios. ¡Todo un 'must' eterno!

Cecilia Franco

Instagram es como esa ventana al mundo 'street style' que no deja de sorprendernos. Una ventana que trata de reflejar de manera común las tendencias que captamos en pasarela, novedades de nuestras tiendas favoritas, como los 100 jeans nuevos de Asos, así como un foco a esos clásicos que vuelven una y otra vez a nuestra vida. Nuestras 'influencers' favoritas llevan ya un tiempo dando el aviso del retorno de los monos y petos vaqueros y, sin embargo, aún no hemos dicho alto y claro que si ellas lo llevan, es porque este clásico esconde la máxima tendencia del otoño.

Hay cosas en nuestro armario que nunca cambian. Sobre todo, si se trata de prendas que tengan relación con ese mundo denim que acaparó todas las miradas en los años 90. Y aunque estemos siempre atentas a cualquier tipo de cambio en los jeans en tendencia, es cierto que el mundo denim está cogiendo gran impulso en todos los sentidos.

Ni 'slouchy' ni pitillos, los vaqueros de pernera ancha están siendo los reyes del otoño. Pero… ¿qué nos dices de los petos y monos denim de pernera ancha? La moda denim es mucho más que jeans y cazadoras, y así nos lo ha demostrado María Pombo en uno de sus últimos post.

La 'influencer' hace unos días nos enamoraba con el mono vaquero de Mango que sienta como un guante. De hecho, no tardamos en ir corriendo a Mango para meterlo en el carrito de la compra. ¿Sabes eso de fichar una idea y, a partir de ese momento, que no deje de multiplicarse? Fue exactamente lo que nos sucedió porque, días más tarde, Mery Turiel nos descubrió el peto de Amazon Fashion con el que consigues un look sporty 'chic' o la versión 'black' que nos propuso Melissa Villarreal con un peto de Brownie, ideal para combinar con camisas.

Lo cierto es que Instagram no deja de darnos señales 'fashion' y de forma casi invisible los monos y petos denim se están encargando de crear auténticos 'lookazos' de 'it girl' con muy poco. ¿Aún no tienes el tuyo? Este otoño tu armario pedirá a gritos un mono o peto 'denim'. Este último ideal para combinar con camisas y, más adelante en invierno, con jerséis. ¡Inversión 'top'!