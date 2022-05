Resistirse a esta minifalda que Rocío Osorno ha fichado en H&M es altamente complicado

Cuenta con blusa a juego y promete ser toda una inyección de positividad en tu armario de verano.

Julia García

Las prescriptoras de moda ya dictaron tendencia al inicio de la temporada: el regreso de la minifalda era un hecho. No iba a haber quien se resistiera a lucir piernas en los meses de más calor porque las diferentes firmas ya se habían puesto de acuerdo en recuperar esta pieza en su versión más corta y, efectivamente, así está siendo. No hay más que echar un vistazo rápido por nuestras tiendas favoritas para comprobar que no es ningún engaño.

Las puedes encontrar en tejido denim, también fluidas, de tablas, en formato "skort" que es el nombre que recibe ese híbrido entre falda y pantalón corto –en inglés skirt y short, de ahí su nombre– o de diseños más originales como el que ha fichado Rocío Osorno en H&M. El suyo es un modelo de talle alto, con cremallera oculta en un lateral y bajo asimétrico que por su dibujo ha provocado auténticos flechazos.

Su estampado a la italiana inspirado en la mágica zona de Cinque Terre con sus limones como detalle principal es irresistible, tanto que los 'likes' y los emoticonos de corazones de sus seguidores se han multiplicado en redes desde el mismo momento en el que la influencer ha compartido en su perfil de Instagram cinco fotografías con la mencionada falda puesta.

En este look de Rocío Osorno aparece la prenda en cuestión con una camisa de manga larga a juego, la cual ha llevado abierta como si de una chaqueta se tratase con un top negro debajo, logrando así un estilismo redondo para el verano tanto por lo cómodo y fresco que resulta como por lo atractivo de su colorido con los tonos amarillos, azules, verdes y rosas como dominantes.

Desde la tienda online de H&M proponen llevarlo como total look con la blusa abotonada pero hay una mala noticia al respecto y es que no hay ni rastro en la web de esta prenda.

Sí que está disponible para nuestra suerte la minifalda, la cual pertenece a su colección conscious, tiene un precio de 34,99 euros y está confeccionada en algodón, por lo que no hay de qué preocuparse ya que las posibilidades de combinar este fichaje con otras camisas, camisetas o tops son reales y el resultado seguro que no te deja indifernte.