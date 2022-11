La 'influencer' nos ha creado una nueva necesidad después de elegir unos llamativos 'jeans' en color rojo de la marca española para acudir al Gran Premio de Cheste de motociclismo.

Sara Ullate

Si hay algo que nos ha dejado ver al 'street style' en estos últimos meses es que los pantalones vaqueros clásicos son cosa del pasado. Los archiconocidos pitillo o aquellas siluetas en el tradicional azul denim no cuentan con el protagonismo de temporadas anteriores, ahora son versiones en colores más explosivos o estampados originales las que copan el asfalto y, por ende, nuestro 'feed' de Instagram. Y la prueba de ello es la última elección de María Pombo, en este caso con el rojo como protagonista.

La 'influencer' ha demostrado no tener miedo a añadir 'jeans' alejados de convencionalismos a su armario. Primero caía rendida a los vaqueros con estampado de leopardo de Mango creándonos una nueva necesidad y revolucionando la 'app' de fotografía y ahora ha hecho lo propio al elegir unos pantalones de mezclilla en color rojo de Bimba y Lola para ir al Gran Premio de Valencia de Moto GP.

María Pombo ha combinado este diseño a todo color con un top estilo 'cropped' en blanco, un sencillo y efectivo look de entretiempo, e incluso propio de los meses de sol, con el que ha superado con creces las altas temperaturas que han marcado el fin de semana en la Comunidad Valenciana.

Los protagonistas del look de la 'influencer' española son unos pantalones vaqueros rectos, de tiro alto y tono rojo con ligero efecto desgastado que forman parte de la colección otoño/invierno de Bimba y Lola y están disponibles únicamente de forma online. ¿El precio? 125 euros. Por el momento es posible conseguirlos en todas las tallas, pero es probable que no por mucho tiempo, así que deberás darte prisa si no quieres quedarte sin ellos antes de que el "efecto Pombo" vuelva a hacer de las suyas.

Se trata de un diseño con personalidad capaz de dar un giro a cualquier elección y aportar el plus de color que cada vez requieren más nuestros looks del día a día. Será difícil no acaparar todas las miradas cada vez que lo elijas como protagonista de tu 'outfit'. Nosotras solo lo advertidos, la prueba está en María Pombo y en el éxito que ha logrado con ellos.