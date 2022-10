La 'influencer' ha creado un perfecto look de entretiempo con este diseño como protagonista y apenas unas horas después ya era imposible seguir sus pasos.

Sara Ullate

Acertar con los estilismos de entretiempo nunca había sido una tarea fácil. El notable cambio de temperaturas que podemos sufrir de un día para otro o incluso en una misma jornada nos provocaba grandes quebraderos de cabeza y decidir las prendas que nos iban a acompañar se convertía en un auténtico tormento. Hasta ahora. Gracias a Instagram y a nuestras 'influencers' de cabecera, cada vez es más sencillo encontrar ideas y tomar nota de 'tips' para acertar (sin grandes esfuerzos) en estas complejas semanas previas a la temporada de frío.

Kendall Jenner nos enamoraba recientemente con tres opciones repletas de tendencias que podrían ser una alternativa perfecta para sobrevivir este mes de octubre e incluso Amelia Bono, amante de las prendas en clave 'comfy', nos ha deleitado con opciones muy dispares para pisar el asfalto con seguridad durante el entretiempo. Aunque sin duda ha sido María Pombo la que ha terminado por erigirse como nuestra mayor fuente de inspiración con varios 'total looks' y conjuntos estampados, monos de manga larga o estilismos funcionales fáciles de recrear. Su última elección es la mejor prueba de ello.

María Pombo ha aprovechado el buen tiempo de Madrid para apostar un look compuesto por dos piezas más propias del verano, un 'crop top' en tono verde y una deslumbrante falda de tubo larga en tono marfil y estampado de flores de la firma Lily & Lionel, disponible a través de Zalando. Un diseño satinado muy favorecedor que se adaptaba sutilmente a su figura y conseguía robarse todo el protagonismo.

- El conjunto más buscado de María Pombo está rebajado

- María Pombo vuelve a revolucionar las redes con este 'total look' de Mango

Como era de esperar, apenas unas horas después de compartir estas imágenes en su perfil de Instagram, la falda que ha estrenado María Pombo ha agotado existencias en la web de Zalando. En estos momentos tan solo podemos añadir nuestro correo electrónico y que nos avisen cuando repongan. ¿El precio? 259,95 euros.

Desde que diera comienzo la temporada otoñal, las faldas maxi se han situado como una perfecta alternativa a los clásicos vestidos largos, siempre recurrentes en esta época de entretiempo. De la mano de mocasines, zapatillas, botines o botas XXL, no hay 'influencer' que no haya recurrido a este tipo de faldas en estas últimas semanas demostrando que estamos ante un 'must' del otoño, una apuesta segura para mujeres de 30, 40 o 50. No lo decimos solo nosotras, María Pombo lo acaba de ratificar.