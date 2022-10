El conjunto de María Pombo más buscado está rebajado

Tu armario de otoño estará deseando dar la bienvenida al conjunto floral que ha descubierto María Pombo.

Cecilia Franco

Todas estamos de acuerdo en una cosa, los 'total looks' han venido a salvarnos la vida. Nos ayudan a no pensar demasiado y a que siempre encontremos entre todas las opciones la más acertada. Puede que hasta el momento hayamos caído en las redes de muchos de ellos, pero lo que está claro es que María Pombo no deja de superarse a sí misma.

Desde el pasado verano, venimos encontrando un refugio en estos conjuntos. Ya no solo por la facilidad de creación, sino por la inversión que podemos encontrar en ellos. Podemos crear de forma incansable y también podemos optar por la opción más sencilla, unir ambas prendas para crear el 'total'.

¿Una experta de los conjunto? Por supuesto, tenemos que hablar de María Pombo. La 'influencer' además de fichar en Mango los pantalones más 'trendy' de la temporada, ha encontrado en los conjuntos la opción para unificar todas las tendencias del momento.

Y es que si cerró la temporada de verano con un atrevido 'total look', prepárate porque este otoño necesitarás hacerte con muchos más de ellos. Pero, no de cualquier estilo, claro.

Antes de ponernos manos a la obra a incluir conjuntos de otoño a nuestro armario, debemos tener en cuenta dos cosas. No pueden faltar los estampados y, evidentemente, no está de más incorporar un chaleco en todas sus formas. Así que, si todavía no has incluido un chaleco en tu vida, con este conjunto ha llegado el momento.

El 'total look' que nos ha conquistado pertenece a la firma Springfield, concretamente a la sección High Spirits. Un conjunto en tono marrón compuesto por pantalón recto estampado (45,99 €) y chaleco clásico a juego (39,99 €) que podrás llevar como un todo, tal y como ha lucido María Pombo, o por separado.

"Está feo que lo diga yo pero es que sienta increíble", pues tienes razón, sienta espectacular y nos has dado la excusa para animarnos de una vez por todas con los conjuntos estampados más otoñales. ¿Por qué lo decimos? Porque además de sentar como un guante, ahora mismo está disponible el conjunto completo rebajado. ¿Qué más se puede pedir? No podemos pedir nada más solo que... ¡lo queremos, otoño!