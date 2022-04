La falda pareo de Lefties que hace piernas infinitas

Aunque la lluvia nos está aguando la llegada de la primavera, lo cierto es que en nada estará aquí el calorcito y tú vas a triunfar con este diseño de la firma más 'low cost' de Inditex.

UXÍA B. URGOITI

Seguro que lo que menos te apetece ahora es ponerte a pensar en faldas tipo pareo. Esta prenda nos recuerda al veranito, la playa, 'looks' relajados y con bueno rollo. Si miramos ahora mismo por la ventana, hace frío y llueve, casi todo lo contrario que inspira la prenda de la que te queremos hablar. Pero todo tiene una razón de ser y en este caso son dos. La primera, y aunque ahora te parezca imposible, es contarte que este mal tiempo pasará antes de lo que te imaginas y en nada estamos ya con el calorcito encima. Y la segunda, es que esta creación de Lefties es tan ideal y asequible, que es probable que como no te la compres ya, no puedes disfrutarla porque tiene pinta de que se va a agotar a toda velocidad.

Si buscas dentro de las faldas esta es una de las prendas más clásicas que existen cuando llega la primavera y si le sumas el estampado de flores, hará que dos de las tendencias más potentes de la temporada se encuentren en una sola prenda.

Por tanto, si queremos una pieza atemporal, que no pase de moda y, sobre todo, que te siente increíble la solución está en este diseño de Lefties una falda midi, tipo pareo y de tela fluida estampada y a la que, además, han añadido un detalle para darle ese toque 'extra' de glamour, se trata de un nudo central.

El efecto piernas infinitas que hace esta falda de Lefties

Para que una falda sea denominada como pareo tiene que ser cruzada, de corte midi y con formato de pañuelo. Pero lo que tienes que tener clarísimo es que se trata de un diseño super favorecedor para el 99,9% de los cuerpos de las mujeres del planeta. Es de muchos colores, por lo que queda genial con cualquier tipo de piel, en definitiva, un clásico de primavera que se reinventa con la temporada.

Pero lo cierto es que este modelo de Lefties tiene un detalle en forma de nudo que hace que esta falda sea especial e ideal. Es comodísima y tiene una abertura en un lado que aporta un toque de lo más sexy. El precio de esta prenda de 12,99 euros. Un flechazo en clave 'low cost' clásico pero con un toque original.

Pero hemos querido dejar lo mejor para el final, y es que este tipo de patrón, con nudo en la cintura y esa abertura, hacen un efecto piernas infinitas único. Si la acompañas con unas cuñas, vas a parecer mucho más alta delante del espejo, ya verás.

Nos encanta y creemos que puede ir increíble con un top o blusa de color blanco o negro. Como es estampada, mejor usa tops o camisas blancas o negras, para que no sea un festival de color.