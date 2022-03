Jennifer Lopez dice que los mocasines son los zapatos perfectos para el entretiempo y nosotras ya tenemos los nuestros

JLo es una eterna inspiración y ahora queremos fijarnos en sus pasos para la primavera.

UXÍA B. URGOITI

Últimamente os hablamos mucho de ella, pero es que para nosotras es una fuente de inspiración constante, continua y segura. Jennifer Lopez es la mujer tendencia por excelencia y nosotras seguimos a 'pies juntillas' (cómo dicen nuestras abuelas) cada 'look' que luce o se pone. Hoy vamos a hablaros de su zapatero. No hay zapato que JLo no tenga. No importa si son salones de tacones de vértigo, zapatillas de deporte o botas, ella los ha calzado y siempre con estilazo. Así que no podíamos dejar pasar la oportunidad de contarte que la cantante ya ha decidido qué van a llevar sus pasos durante la época del entretiempo, y esta es una noticia para comentar de forma detalla.

Todo ocurrió ayer por la tarde, cuando recién aterrizada de las Islas Canarias, dónde ha estado rodando su última película, Jennifer Lopez fue vista por las calles de Los Ángeles con su pareja, el también actor Ben Affleck. Y no nos podemos resistir a decir que una de las cosas que más nos gusta de JLo es su versatilidad a la hora de vestirse. En el 'look' de la pasada tarde, así en medio segundo, volvió a poner de moda un tipo de pantalón que nosotras pensábamos que ya estaba en el olvido de las que saben de moda, los tipo 'paperbag'. Y ella así, en medio minuto, los vuelve a poner de actualidad en su versión más elegante y minimalista.

Pero si algo nos ha llamado la atención de este 'outfit' de la neoyorquina son los zapatos. Jlo ha dictado sentencia sobre el mejor calzado para llevar en el temido entretiempo. La primavera es complicada para nuestro armario. Empieza a hacer calor, pero no lo suficiente como para lanzarnos las sandalias así que necesitamos un término medio para sobrevivir a estas semanas. La artista ha decidido que ese diseño perfecto para cruzar el puente hacia el verano con paso firma son los mocasines. Y no podemos estar más de acuerdo.

Los mocasines de JLo son unos clásicos en negro que vas a encontrar en todas y cada una de las tiendas 'low cost' en las que estás habituada a comprar. Quedarán de maravilla si te atreves a rescatar tus pantalones 'paperbag' como los que ha llevado ella o con tus vaqueros favoritos. Un estilismo que puede arrasar la próxima primavera es mezclar este calzado con todos los vestidos largos que ya estas comprando para los próximos meses. Esa es una combinación ganadora. Nosotras hemos elegido unos cuantos modelos de mocasines para al final, intentar elegir los que vamos a calzar en 3, 2, 1...