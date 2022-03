Vuelven los flecos: la tendencia más versátil que se adapta a todos los estilos y temporadas

Los flecos nunca pasan de moda, y siempre tienen la habilidad de elevar cualquier look en cualquier estilo. ¡Ven a descubrir todos los secretos de este look con encanto vintage!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Un detalle bohemio con sabor a folk, o con claras referencias a los locos años 20 cuando se trata de prendas más arregladas, los flecos son una de esas tendencias que siempre vuelve. Y si ya empezamos a verlos este invierno en chaquetas, sobrecamisas y abrigos, con la llegada del buen tiempo los flecos no tienen intención ninguna de abandonarnos, sino todo lo contrario, pues enriquecerán nuestros looks con prendas y accesorios imprescindibles.

Chaqueta de cuero: atractivo rockero y glamuroso

La chaqueta de cuero es una prenda imprescindible que se adapta a todos los armarios. Y con la llegada de la primavera, esta pieza se presenta en preciosos colores pastel, perfectos para la temporada. Para lucir una prenda realmente glamurosa, te recomendamos que lleves una chaqueta de cuero con flecos en colores alegres y divertidos, para crear un estilismo original, versátil y, en definitiva, un imprescindible de la temporada.

Vestidos, faldas y tops

Los flecos son una tendencia imparable, como atestiguan las propias pasarelas de moda. Pero, ¿por qué siguen siendo tan populares? Por el gran efecto coreográfico que tienen. Gracias al movimiento del cuerpo, una prenda con flecos crea dinamismo y ayuda a disimular aquello que no nos gusta y queremos esconder, pues desvían la atención y dan inmediatamente un efecto más alegre, ligero y dinámico: perfecto para la temporada de primavera.

Accesorios

A veces no sabemos cómo mejorar realmente un look. Sobre todo si optamos por conjuntos básicos y minimalistas, tendemos a no saber cómo dar carácter a un estilismo. Aquí es donde los accesorios con flecos vienen al rescate, con un toque alegre pero muy chic. Bolsos, pañuelos, botas... Crea tu combinación perfecta y juega con los looks, los colores, los estilos y enriquece tus conjuntos con accesorios únicos y alternativos.

Total look

Aunque los flecos son perfectos para poner el acento boho en un outfit, también podemos optar por un total look de flecos, bien sea en un vestido o en un dos piezas, algo que, aunque no es apto para todos los gustos, sí que puede ayudar a las más atrevidas y fashionistas a crear estilismos únicos y originales con los que no pasar desapercibida. ¿Quieres unas cuantas ideas para empezara a añadir los flecos a tu fonde de armario? Pues aquí te damos un montón diferentes para que se adapten a todos los estilos, bolsillos y presupuestos.