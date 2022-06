El conjunto de Zara de Rocío Osorno que ha llegado a las rebajas y ya está arrasado

El top y la falda en tono crudo que está cargado de volantes es un sueño que ahora está a mitad de precio.

Julia García

Estas rebajas de Zara merece mucho la pena que las aproveches como una oportunidad inmejorable para invertir en algo especial. Nuestra recomendación siempre es la de renovar los básicos que tanto juego nos terminan dando durante todo el año, pero viendo las diferentes colecciones que han ido lanzando recientemente desde la firma, este verano no nos queda más remedio que rendirnos ante la evidencia, que no es otra que nos apetece (y mucho) dar una oportunidad a algunas de esas piezas que, aunque no resulten tan ponibles y versátiles como nos gustaría, son todo un acierto para cuando se quiere salir de la monotonía.

La última selección de vestidos, faldas, tops y pantalones que creó bajo el nombre La nuit de edición limitada era un auténtico sueño, tanto que nos enamoramos al instante de cada una de las piezas y fueron muchas las que volaron al instante. Afortunadamente hay algunas que han llegado hasta el periodo de descuentos y eso es algo que las ha vuelto aún más irresistibles. Y sino que se lo pregunten a Rocío Osorno quien, a pesar de contar ya en su armario con muchas de las joyas de Zara de la temporada que siguen esta línea, ha decidido incluir una más que ahora está un 55% más barata.

La influencer ha caído en la tentación una vez más y en su repertorio estival ha incluido estas dos piezas creadas en un tono crudo genial para presumir de piel bronceada en las próximas semanas. Por un lado está el crop top, de finos tirantes, escote recto y una serie de volantes cuyo efecto no es otro que el de crear volumen; y, por el otro, una minifalda que busca ese mismo efecto simplemente con el adorno que lleva en uno de los laterales.

Ambas prendas se venden por separado y, como decíamos, están rebajadísimas a 15,99 euros cada una de ellas. Mejor dicho, estaban, porque ha sido un visto y no visto lo que han durado disponibles entre tantas prendas con descuentos en la tienda online de Zara y ya están completamente agotadas.

El único consuelo que nos queda es saber que todavía hay esperanza para dar con el conjunto en alguna de las tiendas físicas de la firma o, en su defecto, siempre nos podemos dejar seducir por cualquiera de las otras apetecibles prendas que continúan formando parte de las esperadas rebajas.