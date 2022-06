Todo lo que querrás de la cápsula inspirada en Grecia de Christian Louboutin

Para el diseñador la inspiración puede venir de cualquier parte. En la última entrega de la cápsula que lanza cada verano, Greekaba –en la que ha colaborado con el artista Konstantin Kakanias y tiene fines benéficos–, llega de Grecia.

Woman.es

Que a Christian Louboutin le gusta viajar es sabido. Dueño de una casa en Portugal, considera el Claridge's de Londres su segundo hogar, y le encanta viajar a Andalucía y zambullirse en la música flamenca. En su pasaporte colecciona sellos: Egipto, India, Cuba... Aunque en la lista de destinos pendientes hay otros tantos: Yemen, Afganistán, Eritrea. "Nunca me canso de viajar", dice el francés. Es parte de quien es como persona, y como diseñador. En L’Exhibition[niste] –la muestra itinerante que después del Palais de la Porte Dorée de París ha volado a Monaco y abre el próximo 9 de julio con un nuevo diseño de su comisario, Olivier Gabet, Director del Musée des Arts Décoratifs, además de piezas nunca vistas antes y nuevas colaboraciones– sus periplos hilan el particular e inconfundible universo que ha creado. "El Palais de la Porte Dorée, con su acuario tropical y el Museo de Artes de África y Oceanía, fue el punto de partida de infinitos viajes imaginarios que me permitieron recorrer los cinco continentes, descubrir pasajes lejanos y tribus desconocidas. Fue una ventana al mundo para alguien que nunca había viajado", nos contaba el día de la iauguración. "Es un sitio que dio lugar a mi educación´n artística y estética, a mi gusto por las culturas del mundo. Tenemos los mismos valores: diversidad y aperturismo al mundo".