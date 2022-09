Blanca Suárez tiene las sandalias neón más cómodas que querrás seguir llevando en septiembre

Pertenecen a la marca Alohas y son muchas las 'celebrities' que han caído rendidas ante ellas.

Tamara Conde

Ya sea porque tienes una boda o evento en septiembre o porque eres de las que les gusta llevar sandalias hasta con vaqueros largos, hay una marca que debes tener en tu radar a pesar de que el verano haya terminado (si es que aún no la tienes). Se trata de Alohas, una firma que este verano ha conseguido conquistar a muchas chicas, entre ellas 'influencers' y 'celebrities' que las han lucido con sus mejores estilismos.

Y es que el calzado de Alohas (y concretamente las sandalias de tacón), además de tener unos diseños preciosos, tienen fama de ser muy cómodas. Blanca Suárez ha sido la última en comprobarlo con unas sandalias en color verde neón y con tiras cruzadas que nos han encantado.

Y aunque Blanca Suárez las ha lucido con un 'outfit' completamente veraniego (pues aún sigue disfrutando de sus vacaciones), a nosotras nos han encantado para seguir llevándolas hasta que las temperaturas nos lo permitan. Con nuestros 'jeans' favoritos (o unos cargo que son tendencia) y una blusa básica, tendremos un look perfecto para la 'rentrée'. Y, al tratarse de un modelo tan sencillo y versátil, estamos seguras de que el verano que viene se convertirán en el calzado favorito y podrás sacarle todo el partido que este verano no has podido.

O bien para tu próximo evento, porque si hay una cosa que todas buscamos a la hora de elegir calzado para nuestra una boda es la comodidad. Estas sandalias, bajo el nombre Bellini, están inspiradas en la silueta femenina clásica, confeccionadas en cuero suave y con unas tiras que se envuelven alrededor del tobillo que las convierten en un diseño muy glamuroso y elegante.

El de Blanca Suárez es un color muy llamativo y veraniego y si te has enamorado de ellas (como nosotras) tendrás que apuntarte a la lista de espera, pero si buscas un color más discreto, hay 10 opciones diferentes, entre ellas, en negro, blanco o rojo. Y además tienen descuento, cuentan con un precio de 102 euros (antes 120). Estas sandalias son el paso definitivo para que dejes atrás las alpargatas de cuña y te atrevas con un tacón bajo y cómodo para tus ocasiones más especiales.