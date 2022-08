Blanca Suárez y su look más punk: arrasa con un vestido ajustado y un collar de pinchos

La actriz ha estado presente en la premier de su última película, 'El Test'

Noelia Murillo

A finales del pasado mes de junio, recordábamos que Blanca Suárez se había atrevido a estrenar flequillo en plena época de verano. Para muchas, este tijeretazo no es más que un riesgo y una incomodidad en esta época del año, puesto que con la playa, la piscina y, en definitiva, la humedad, es aún más difícil y especial cuidar su aspecto. Sin embargo, el de la actriz de 'El Bar' tenía algo muy especial y es que, al tratarse de un formato de corte irregular y desfilado, lo ha podido cuidar de una forma muy sencilla.

Acostumbradas a su larga melena con mechas rubias o totalmente negra azabache, cortado a capas muy largas, esta decisión nos pareció especialmente acertada. A pesar de que tiene muy poco margen de maniobra (quizá llevarlo recto por completo o bien echado hacia atrás con cera fijadora), Blanca ha demostrado recientemente que la mejor manera de lucirlo es abierto y peinado con una sutil pasada de peine y algo de gel fijador. Así lo ha demostrado en una de sus últimas apariciones públicas, la premier de su última película, organizada en Madrid.

Para esta cita, la también protagonista de 'El verano que vivimos' ha lucido una propuesta de su estilista de confianza, Freddy Alonso, formada por un imponente vestido ajustado y drapeado a ambos lados de las caderas firmado por Mugler. Esta prenda se presenta en diferentes tonalidades y degradados, como el negro, el color café y el blanco roto, que se distribuyen a lo largo del vestido, que deja las costuras a la vista. Además, está creado con telas semitransparentes, por lo que sugieren las formas de la actriz y deja adivinar también el contorno de sus piernas.

-Blanca Suárez nos demuestra que el bikini de talla única es un sueño hecho realidad

-El 'total look' con el que Blanca Suárez dio la bienvenida a la primavera

Para no restar protagonismo a este espectacular modelo, la actriz ha llevado unos sencillos salones con facón fino de color negro y un complemento que no ha pasado en absoluto desapercibido: ¡Un collar de pinchos! De esa manera se ha coronado como la invitada especial que más ha arriesgado con su 'outfit'. Para rematar este look punk, Blanca ha llevado el flequillo suelto y con efecto despeinado, una coleta alta y pulida y un maquillaje de tonos oscuros, con sombra de ojos a medio camino entre el gris y el negro.

No obstante, este no ha sido el único estilismo con el que ha sorprendido la intérprete a sus seguidores, ya que tan solo horas antes acudía a un encuentro con medios para dar a conocer más detalles de 'El Test' con una chaqueta de piel de Fendi, correspondiente a la temporada de otoño 2022, en color camel. Con cuello amplio, botonadura frontal y un cinturón que ceñía su figura, ha completado esta propuesta con unos zapatos de la misma marca con un grabado en el tacón. Concretamente, el modelo Salón Baguette.