Vamos a autorregalarnos por San Valentín estas bailarinas

Porque estamos seguras de que nadie nos quiere tanto como nosotras mismas, este es el regalo que queremos el 14 de febrero.

UXÍA B. URGOITI

El mundo se divide en dos tipos de personas, las que adoran el 14 de febrero y lo celebran por todo lo alto, y los que son como nosotras, que no solo no nos gusta festejarlo, sino que nos parece injusto para toda esa gente que no tiene pareja. Todo al rededor se llena de corazones, Cupidos y cosas de ese tipo mientras los que tenemos cerca se vuelven locos buscando el regalo perfecto para el Día de los Enamorados. Así que en este 2022 hemos decidido que vamos a celebrar el mejor San Valentín de nuestra historia y tras pensar que nadie nos va a querer tanto como lo hacemos nosotras mismas, nos vamos a autorregalar las bailarinas más bonitas que hemos visto en mucho, muchísimo tiempo.

Para que veáis que no somos 100% el 'grinch' del 14 de febrero, el calzado del que nos hemos enamorado y al que le vamos a declarar todo nuestro amor, está estampado en pequeños corazones, es decir, tiene algo de romántico también. De hecho, son la edición que la marca española, Pretty Ballerinas, ha lanzado con motivo de San Valentín, así que nadie puede acusarnos de nada.

¿Pueden ser más ideales? La respuesta es claramente no. Se trata de una bailarina de punta fina forrada en tela blanca cubierta por pequeños corazones negros y con un lazo XXL en color rojo. Está hecha a mano, con este toque artesanal y de cariño que Pretty Ballerinas, pone a todos sus modelos, lleva la suela de goma y el forro es de piel, por lo que resulta comodísima.

Nosotras ya tenemos claro que se van a convertir en nuestro nuevo vicio para la próxima primavera, ya que nos van a quedar de lujo con nuestros vaqueros favoritos y una camiseta blanca. No necesitan nada más porque ellas en sí mismas son perfectas.

Pero puede que, para ti, el lazo XXL sea demasiado llamativo. Tranquila, tiene el mismo modelo un poco más naif. En el caso de este modelo, al que han bautizado como Rosario, la punta se redondea y el lazo se convierte en dos cuerdas unidas preciosas.

Te quedan dos semanas para decidirte cuál de las dos bailarinas van a ser tu autorregalo para el Día de los Enamorados, la del lazo XXL tiene un precio de 229 euros y la segunda cuesta 149. Cualquiera de las dos te va a hacer muy feliz.