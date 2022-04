Amaia Salamanca y la camiseta con rayas marineras que siempre es tendencia

Este estampado básico le da alegría a cualquier 'look' y seguro que puedes encontrarlo en tu armario.

Con un pantalón de traje blanco y una camiseta de rayas marineras y hombreras, Amaia Salamanca ha dado la bienvenida a la primavera. Lo ha hecho como embajadora en la presentación de la nueva colección de la tienda de moda 'IKKS' en Madrid. Después de triunfar con su 'total look' blanco de tres piezas de traje, la actriz ha vuelto a recurrir a un pantalón blanco con el que podemos comprobar que el verano está a la vuelta de la esquina y que el buen tiempo nos anima a sacar de nuestro armario las prendas ideales que llevamos tanto tiempo deseando lucir.

Amaia Salamanca consigue un perfecto 'look' marinero, con un 'twist parisino', gracias a la camiseta de rayas y al pañuelo blanco atado al cuello que le da tanta gracia. La camiseta lleva en el lado izquierdo dos parches que le dan un aire más original y juvenil y, el detalle de las hombreras le da el toque de tendencia que tanto nos gusta. La actriz ha complementado el look con unos tacones básicos de color negro y unos pendientes que también tienen ese efecto marinero, combinando los colores negro y blanco. Luce un fantástico maquillaje natural con el que resaltan sus ojos, pero sobre todo, sus labios en un rojo intenso. Podemos apreciarlo gracias al recogido que lleva, una media coleta.

La colección que presenta 'IKKS' es 100% marinera, con este estampado presente en cualquier tipo de prenda y para todo tipo de público (incluyendo hombres y niños). Blazers, polos, sudaderas o bañadores, en esta colección cápsula solo hay lugar para las rayas y todo ello para reivindicar la importancia de mantener limpios los océanos.

Con el nombre 'Free The Sea', las piezas de esta colección están confeccionadas con un 50% de algodón ecológico y 50% poliéster Seaqual® Yarn, un hilo de poliéster reciclado de alta calidad, fabricado a partir de residuos plásticos marinos. Además, el 5% de los beneficios que se obtengan con esta cápsula se donarán a la ONG 'The SeaCleaners', que contribuyen al proyecto de construcción del barco Manta, un barco que, en 2024 según lo previsto, podrá recoger, tratar y reciclar entre 5.000 y 10.000 toneladas de residuos plásticos marinos al año.

Las rayas marineras han sido un básico desde hace muchas temporadas, especialmente en camisetas y jerséis. Este estampado nos saca de cualquier apuro, pues combinándolo con un vaquero cualquiera, conseguimos que nuestro 'look' tenga un toque especial. Ahora, verlo en otras prendas como faldas o vestidos no es ninguna sorpresa, y nos encanta. Y ya no solo de los colores típicos azul marino y blanco, sino que, teniendo en cuenta otras tendencias, los colores llamativos también están presente, lo importante es que haya rayas.

