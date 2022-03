Esta camiseta de rayas marineras no solo es imprescindible para tu armario, además cuida del medio ambiente

IKKS acaba de presentar su colección 'Free the sea' que reinventa esta prenda básica con un toque rockero (ADN de la firma) y un firme compromiso con la limpieza de los océanos.

SILVIA VÁZQUEZ

El mundo de la moda está en plena transformación. Conscientes de la emergencia climática, la industria en general y cada vez más firmas en particular están destinando sus esfuerzos a reducir su impacto en el medio ambiente. Una de estas marcas es IKKS, que, comprometida con el cuidado del mar, acaba de lanzar la colección 'Free the sea', una recopilación de 30 prendas para mujer, hombre y niños, con un marcado estilo marinero que, como no podía ser de otra forma, reafirma su compromiso con la conservación y la limpieza de los océanos.

Con la modelo y actriz Laetitia Casta y el piloto de MotoGP Fabio Quartararo como embajadores, esta línea propone las rayas marineras como estampado imprescindible en cualquier armario y las plasma en camisetas de diferentes patrones, chaquetas, vestidos, jerséis y bañadores que se adaptan a todos los gustos. Los parches de rayos y calaveras que adornan la tela no solo aportan carácter sino que además suman el punto rockero, seña de identidad de esta casa francesa.

Para mayor atractivo, IKKS ha vuelto a colaborar con el artista Jisbar (sí, el mismo que la temporada pasada creó la chupa de cuero más increíble), en esta ocasión, a través de 3 modelos de edición MUY limitada, personalizadas a mano con spray y estampadas con motivos marinos y otros diseños que desprenden rollazo.

También llama la atención el tejido: todas las prendas presentan costuras reforzadas y están confeccionadas con algodón ecológico y un hilo de poliéster reciclado, fabricado a partir de residuos plásticos marinos. Y, como todo está cuidado al detalle, incluso las insignias y los hilos de bordado son eco-responsables.

Pero su apuesta va todavía más allá. Íntimamente ligada al mar, IKKS se comprometió en 2021 con la protección de los océanos convirtiéndose en mecenas de la ONG The SeaCleaners, por eso un 5% de las ventas de esta cápsula se donarán a la asociación para contribuir al proyecto de construcción del barco Manta, un buque ecológico que podrá recoger, tratar y reciclar entre 5000 y 10 000 toneladas de residuos plásticos marinos al año.

La línea 'Free the sea' por fin sale a la venta este miércoles 30 de marzo, justo a tiempo para la primavera y con vocación de acompañarte durante muchos años. Porque, como reza el eslogan de esta campaña, "no haremos el mundo de después con la ropa de antes".

- Laura Matamoros y Paula Echevarría comparten la 'chupa' de cuero más top de la temporada

- Cuando veas las botas militares de Paula Echevarría, soñarás con su combinación ideal