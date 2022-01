Este diseño de Mango va a convertirse en uno de los más solicitados este invierno por diferentes razones que debes conocer.

Cecilia Franco

Queremos aprovechar al máximo la temporada de rebajas. Tenemos ya una lista de deseos perfectamente ordenada, y ahora nuestra misión es encontrar esa selección entre los descuentos. En esa lista, a pesar de no especificar detalles, apuntamos renovar alguno de nuestros abrigos. Y gracias a Mery Turiel tenemos cien por cien claro que el diseño 'oversize' de Mango es justo todo lo que buscábamos.

Las rebajas de enero nos brindan la oportunidad de oro para empezar el año con muy buen pie. Ha llegado la hora de pasar a la acción y olvidar toda excusa para adaptar las nuevas tendencias del momento a nuestro estilo. Es cierto que muchas tendencias del pasado año se quedaron en el camino, básicamente, porque decidimos esperar a las rebajas y, por eso mismo, hay que saber exprimirlas al máximo.

Mery Turiel ha dejado a un lado los looks de fiesta para ayudarnos plenamente con esa selección de descuentos. Una elección que no ha tardado en poner en marcha al descubrirnos el abrigo estrella de las rebajas de Mango. La 'influencer' madrileña sabe que para las frías temperaturas de la capital, necesitamos un buen abrigo, calentito y, por supuesto, que quede ideal con nuestra colección de botas de rebajas.

Lo cierto es que sabíamos que la 'influencer' nos iba a sorprender, pero no creíamos que tanto. Y es que Mery ha conseguido en Mango (ahora por 79,99 €) un diseño de pelo, 'oversize', que nos recuerda mucho al color Pantone 2022 en su versión pastel. Aunque no es exactamente el 'Very Peri', tenemos claro que en nuestro armario de invierno no puede faltar el color morado en todas sus versiones. ¡Y así lo haremos!

Mery Turiel ha combinado este abrigo tan achuchable con unas maxi botas de tacón en negro de la nueva colección de Mango, medias negras y un básico vestido negro de tirantes y escote recto de Mango. Más allá de este 'lookazo', Mery Turiel nos ha descubierto un tesorito de rebajas que, estamos seguras, por su color malva va a arrasar esta temporada. ¿A qué esperas para estrenar el color del año? Esta es nuestra selección de rebajas de Zara y Mango.