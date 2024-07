Sarah Jessica Parker avisa: los bolsos pequeños son el accesorio favorito de las mujeres de más de 50 años este verano

Una semana más nos fijamos en Sarah Jessica Parker para adivinar y concretar las tendencias que reinan este verano. La actriz, inmersa en el rodaje de la tercera temporada de 'And Just Like That', sigue compartiendo con sus millones de seguidores sus espectaculares looks y su pasión por los accesorios, claves en su fondo de armario. Hace solo unos días, la actriz dejaba de lado los grandes bolsos de lujo y apostaba por una sencilla 'tote bag' de tela, un complemento ideal para el día a día y que se adapta a una amplia gama de situaciones.