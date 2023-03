Estas sandalias de Primark de Paula Echevarría te funcionarán en cualquier look para ir de boda

Si en tu agenda tienes marcada en una fecha próxima una boda, seguro que ya has empezado a buscar opciones para elegir tu look de invitada. Es muy probable que ya tengas en tu poder un vestido –si no lo tienes pásate por Zara porque hay diseños realmente apetecibles esta temporada–pero no te olvides que para que el estilismo funcione al 100% necesitas acompañarlo de complementos que estén a la altura. Y eso pasa por hacer una buena selección de bolso, joyas y, por supuesto, zapatos.