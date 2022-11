Rosalía estrena la chaqueta que es igual de favorecedora (o más) que su nuevo corte de pelo

No hace falta más que la palabra 'motomami' para saber que estamos hablando de ella. Sí, de Rosalía. La catalana no ha dejado de arrasar desde que sacó su tercer albúm, que comparte nombre con su tercera gira ('Motomami'), la cuál está siendo todo un éxito. Así lo demostró en los Latin Grammy 2022, celebrados la semana pasada, en los cuáles se alzó con cuatro galardones y en los que las lentejuelas y las transparencias fueron protagonistas de sus explosivos estilismos. Y no solo eso, sino que cada concierto de esta impresionante gira mundial da más que hablar (y no precisamente de manera negativa).