Rihanna regresa a las alfombras rojas a golpe de lentejuelas para el estreno de Wakanda forever

La artista, encargada de componer la canción principal de la banda sonora de la nueva película de Marvel sobre Black Panther, no ha querido perderse la premiére.

María Aguirre

Rihanna está de vuelta. Después de cinco años de parón en la música centrada en su faceta como empresaria con sus firmas SavagexFenty y Fenty Beauty además de haberse convertido en madre por primera vez junto a su pareja, el rapero ASAP Rocky, la artista ha decidido regresar a su hábitat natural. Para verla sobre el escenario habrá que esperar al próximo 12 de febrero, que es cuando está planeado que suba al que se montará en Glendale (Arizona) con motivo de la final de la Super Bowl de 2023. Pero lo que sí podremos hacer muy muy pronto es escuchar lo último que ha grabado en un estudio.

Se trata de Lift me up, el tema principal de la banda sonora original de Wakanda forever, la segunda entrega de la saga Black Panther de Marvel. Ella es quien pone voz a esta canción que ha sido compuesta entre la propia cantante de Barbados, la artista Tems, el compositor Ludwig Göransson y el propio director de la película, Ryan Coogler como un homenaje al desaparecido Chadwick Boseman, el actor que interpretó a T'Challa en la exitosa primera entrega de 2018 que murió hace dos años por un cáncer de colon. "Quise escribir algo que retratara un cálido abrazo a toda la gente que he perdido en mi vida. Intenté imaginar lo que sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cómo les echo de menos", ha dicho la nigeriana Tems al respecto en una entrevista concedida a la revista Variety.

Aunque tal y como ha avisado RiRi en sus redes sociales en las próximas horas verá la luz el esperado tema, la cinta tiene previsto su estreno en cines de todo el mundo el próximo 11 de noviembre. Eso sí, Los Ángeles ya ha acogido la premiére ha sido allí donde hemos podido ver a una flamante Rihanna acompañada de ASAP Rocky.

La ocasión merecía un look de impacto y no ha decepcionado la artista porque su elección ha sido un vestido largo de Rick Owens plagado de lentejuelas que jugaba en las tonalidades del mismo con la elección de su pareja, un conjunto de chaqueta y pantalón en un verde grisáceo con unas zapatillas blancas y una camiseta básica negra.

El de Rihanna era un vestido con escote palabra de honor, una pequeña cola y una parte envolvente en la parte central, el cual iba acompañado de unas sandalias a juego, unos largos guantes en color piedra y un elegante earcuff que quedaba a la vista entre su larga melena suelta peinada de forma natural con rizos.