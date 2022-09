Rihanna será la gran estrella de la Super Bowl de 2023

La artista ha anunciado su actuación en el mediático descanso de la final del torneo en lo que promete ser una vuelta a los escenarios por todo lo alto.

Julia García

El 12 de febrero de 2023 en Glendale (Arizona) tendrá lugar uno de los eventos deportivos del año: la final de la Super Bowl. El interés que genera en todo el mundo este partido de la NFL es tal que el intermedio del mismo ya provoca tanta o más expectación porque siempre son artistas de primer nivel los que suben al escenario con un gran espectáculo. Como la que acaba de ser confirmada para la próxima edición que no es otra que Rihanna.

Ha sido ella misma quien ha hecho el anuncio a través de su perfil de Instagram con una fotografía de su mano sujetando un balón de fútbol que iba acompañada de una sola frase: "Let's go!" (vamos).

Esta será la primera vez en la que Rihanna participe en el mediático intermedio del último partido de la liga de la NFL a pesar de que ya fue tentada para hacerlo en el año 2019. Entonces, fue la banda de Maroon 5 quien finalmente protagonizó el espectáculo después de que la de Barbados se negara a aparecer como símbolo de apoyo al jugador Colin Kaepernick, quien fue sancionado tras arrodillarse durante el himno estadounidense como protesta al racismo. "No podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Quién gana? Desde luego, no mi gente. Simplemente no podía venderme de tal forma", explicó la cantante en una entrevista en aquel momento.

Vuelta a la música por todo lo alto

A sus 34 años, parece que ahora la cantante sí que está convencida de participar en este evento que supone además su triunfal regreso a los escenarios después de 6 años sin sacar un álbum de estudio centrada en su labor como empresaria de su firma Fenty Beauty y haberse convertido en mamá junto al rapero A$AP Rocky.

"Rihanna es un talento generacional, una mujer de comienzos humildes que ha sobrepasado las expectativas a cada paso. Una persona nacida en la pequeña isla de Barbados que se convirtió en una de las artistas más prominentes de siempre", ha contado Jay-Z, productor del show a través de su compañía Roc Nation sobre la decisión de la NFL de haber elegido a la intérprete de temas como Umbrella o We found love.

Rihanna tomará así el testigo de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, quienes actuaron en el medio tiempo de la Super Bowl de 2022 dos años después de que Shakira y Jennifer Lopez llevaran los ritmos latinos a ese mismo evento en Miami.