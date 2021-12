Nicole Kidman: de novia a bailarina para presentar Being the Ricardos junto a Javier Bardem

La actriz está dando toda una lección de estilo con sus looks durante la promoción de su última película dirigida por Aaron Sorkin.

Julia García

A Nicole Kidman no hay look que se le resista. Entre el esmoquin masculino que llevo en su día y el bañador con el que sorprende en 'Nine perfect strangers' hay un abanico tan amplio de opciones como te imaginas, y todas ellas las domina la actriz australiana, que en su última aparición ha mostrado su lado más femenino con un vestidazo de bailarina espectacular.

La pieza, firmada por Armani Privé y fabricada en organza de color maquillaje, entre el gris y el malva según los ojos que la miren, la ha lucido la protagonista de 'Eyes Wide Shut' en el estreno en Los Angeles de 'Being the Ricardos', la nueva película que protagoniza junto a Javier Bardem, quien por cierto afronta otra campaña triunfal de ediciones de premios cinematográficos por su trabajo en 'El buen patrón'.

Para acompañar semejante vestido de escote palabra de honor, lleno de delicadeza y con detalles tan elegantes como las incrustaciones de pedrería que lleva en la parte del pecho, Nicole Kidman ha escogido unos zapatos de tacón de Jimmy Choo y un reloj Omega, dos complementos que no restan un ápice de protagonismo a la prenda que acapara todas las miradas.

Elegantes joyas, un make beauty en el que destaca especialmente el carmín rojo que luce en los labios y un original recogido con ondas completan otro look sobresaliente de la australiana, que a sus 54 años es una de las celebrities mas elegantes del mundo, como demuestra cada vez que tiene la oportunidad de aparecer en publico. Esto es algo que estos días está ocurriendo a menudo afortunadamente por el lanzamiento de este nuevo proyecto en el que interpreta da vida a Lucille Ball durante una semana del rodaje de la famosa serie de los años 50 'I love Lucy' ('Te quiero Lucy' en España), en la que sufre una crisis matrimonial con Desi Arnaz, su marido tanto en la vida real como en la trama de la serie, que podría afectar a sus respectivas carreras profesionales. Arnaz es el papel que interpreta en la peli Javier Bardem.

Días antes de que brillara con su look bailarina elegía un estilismo no menos espectacular firmado por Chanel en el que se vistió de novia con un diseño de manga larga, escote cerrado y lazos negros en los laterales inolvidable.

La próxima vez, por cierto, en la que podremos ver a Nicole Kidman será esta misma madrugada en España en el show de Jimmy Fallon, famoso programa de la televisión norteamericana, donde acudirá ni mas ni menos que acompañada por Úrsula Corberó. El duelo intergeneracional de estilo esta servido. Ya nos estamos frotando las manos esperando que llegue el momento de ver a las dos divas juntas en el famoso late night.