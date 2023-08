El vestido rosa de la princesa Leonor que está rebajado al 70%

En concreto, la heredera al trono ha optado por un vestido corto de la marca española & Me Unlimited bautizado como Rala. En color fresa, de estilo camisero y con un detalle anudado en la cintura, la pieza pertenece a la colección My sustainable look, y ahora mismo se vende en la tienda online de la marca ‘made in Spain’ por un precio superrebajado, de 99,90 a 29,90 euros.