¡Alerta! Primark acaba de pasarse el juego con estos pendientes

Pocas piezas de nuestro armario cambian tanto un ‘look’ como las joyas. De hecho, da igual lo mucho que te empeñes en tratar de construir el ‘outfit’ ideal, no importa que prestes atención cada mínimo detalle, por mucho que calcules al milímetro cuáles son los zapatos y el bolso perfectos, si las joyas fallan, el resto del estilismo caerá por su propio peso. Y es que, admitámoslo, añadir un collar acertado o unos pendientes llamativos, pueden cambiar –por completo y al instante– el espíritu del ‘outfit’ en cuestión. De hecho, si preguntas a cualquier estilista o experta en moda, lo más probable es que te confirme que las joyas son –y nunca mejor dicho– el broche de oro que pone ese toque maestro a un ‘look’. Ahora bien, de entre todas ellas, si hay una pieza capaz de acaparar todas las miradas, esos son, sin ninguna duda, los pendientes. Además, ya no sólo por sus bondades a nivel ‘fashion’, sino porque tienen el poder de iluminar tus facciones e, incluso, de rejuvenecerte. Además, en actualidad, nos atrevemos con cualquier tipo de diseño 24/7, es decir, ya no nos cortamos a la hora de lucir los modelos más exagerados en nuestro día a día e, incluso, en la oficina. De hecho, este tipo de creaciones son la opción más idónea si queremos añadir ese toque ‘extra’ (y tan efectivo) de sofisticación a ‘looks’ que, de lo contrario, podrían resultar algo monótonos. ¿Lo mejor? No hace falta que inviertas una fortuna porque en Primark puedes encontrar opciones maravillosas: así que, toma nota porque estos son nuestros pendientes favoritos de la marca británica.