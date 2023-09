Cinco piezas imprescindibles para crear el ‘joyero cápsula’ perfecto

Es otro de los indispensables que no podía faltar en esta lista. Eso sí, no pienses en los clásicos collares que llevaba tu abuela porque, este clásico, no deja de actualizarse y está en constante reinvención. Nos hemos enamorado de la propuesta de Alhaja Cult Store, una marca experta en el arte de transformar este icono. ¿Un ‘must’? Esta pieza, con miniperlas de río naturales.