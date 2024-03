5 prendas de Zara hombre que vas a querer incluir en tu armario de primavera

A pesar de que en casi todas las tiendas, todavía se hace distinción entre la moda masculina y la femenina, cada vez es más común 'robarle' prendas a los hombres de nuestras vidas (ya sean pareja, hermanos o padres) para crear looks diferentes y de estilo oversize con ellas. Y es que, las prendas masculinas no solo nos aportan siluetas más relajadas y cómodas, sino que además te aportan ese toque de diferenciación y originalidad, ya que aunque sea una pieza de temporada, seguramente no vas a encontrarte a muchas más chicas por la calle luciéndola.