¿Te acuerdas de la hija de David Hasselhoff? Es modelo 'curvy', actriz y está haciendo historia

A sus 29 años cuenta con una prometedora carrera sobre la pasarela y un potente mensaje mensaje 'body positive'. Ahora Hayley Amber Hasselhoff acaba de desfilar en Miami para la firma de baño Cupshe. ¿Será un guiño a 'Los vigilantes de la playa' de su padre?

SILVIA VÁZQUEZ

Tiene 29 años, lleva trabajando como modelo más de la mitad de su vida, ha hecho varias incursiones en el mundo de la interpretación y, además, es una firme activista del movimiento 'body positive'. Hayley Amber Hasselhoff, la hija pequeña de David Hasselhoff y la también actriz Pamela Bach (divorciados en 2016) va, poco a poco, haciéndose su propio hueco en la industria de la moda.

Esta misma semana ha desfilado para la marca Cupshe en la Miami Swim Week, una cita dedicada a la moda de baño en la que se reúnen numerosas firmas del sector. Hayley ha realizado dos salidas: la primera con un dos piezas negro combinado con un pareo ligero del mismo tono y la segunda con un bikini de inspiración surfera en colores potentes. En ambas ocasiones ha pisado la pasarela descalza, con un marcado 'beauty look' de maquillaje en tonos 'nude' y su larga melena rubia peinada en una coleta alta bien pulida.

No sabemos si este trabajo será un guiño a 'Los vigilantes de la playa', uno de los proyectos más importantes de la vida de su padre (y en el que ella misma llegó a aparecer en un par de episodios) junto con 'El coche fantástico'; pero lo que sí está claro es que supone un nuevo avance en su carrera como modelo 'curvy'.

Ya en 2019 recibió el premio a Mujer del Año por su mensaje 'body positive' en una gala celebrada en Viena. "Quiero que la mujer se sienta empoderada para encontrar su viaje, su voz y, en última instancia, saber que su cuerpo no la define. Te define ser tú, siendo tú eres poderosa", aseguró entonces.

Poco después Hayley Hasselhoff hizo historia al convertirse en la primera mujer 'curvy' en protagonizar una portada de la revista Playboy en Europa (lo hizo en la edición alemana), un hito que acompañó con un inspirador mensaje: "Tienes el poder de amar tu cuerpo sin importar cuáles sean los estándares de belleza de la sociedad", escribió en sus redes, donde a día de hoy acumula 130 mil seguidores.

- ¿Qué es una modelo 'curvy'? La española Lorena Durán reacciona al debate sobre su cuerpo

- La instagrammer 'curvy' Marina Llorca muestra los insultos que tiene que soportar en redes y responde

También ha hecho sus pinitos en la pequeña pantalla: además de un reality sobre la vida de su familia titulado 'The Hassellhoffs', ha participado en las series adolescentes 'Huge' y 'Pair of Kings'. No obstante, la moda es su principal ocupación, llegando a realizar campañas y a posar para numerosas marcas, logrando que su cara comience a ser conocida en todo el mundo. ¡Bravo!