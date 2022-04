Te contamos quién, cómo y cuándo (spoiler: YA MISMO). Comienza una de las citas con la moda que más gustan a las cazadoras de tendencias.

Woman.es para 080 Barcelona

La próxima edición de 080 Barcelona Fashion (plataforma de moda que impulsa el Departament d’Empresa i Treball, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) ya está aquí. Del 5 al 8 de abril nos espera una dosis de moda con mayúsculas en forma de 22 desfiles que se concentrarán en las jornadas del 6 al 8 de abril y que tiene a Clearpay como patrocinador principal. El marco escogido en esta 29ª edición del certamen ha sido el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y la organización del evento ha vuelto a apostar por el formato digital y, como en las anteriores ocasiones, emitirá las presentaciones de las colecciones de diseñadores, diseñadoras y marcas, entre otros contenidos, a través de www.080barcelonafashion.cat. Como novedad de este año, contarán además con un evento de apertura presencial.

22 diseñadores, diseñadoras y marcas de moda conforman el cartel de una edición que promete. En los tres días de duración de 080 Barcelona Fashion podremos ver las propuestas creativas de:

Antonio Marcial, estilo genderless y patrones deconstruidos se entremezclan con siluetas sencillas y líneas elegantes y frescas.

Avec Studio; ropa de fiesta y looks para eventos especiales con el sello propio de Inés López-Balcells Pon.

Avellaneda; tejidos naturales, estampados a rayas, tonos luminosos o encendidos –rosa, naranja, coral– que llevan la ligereza a sus últimas consecuencias y chaquetas y blusas que oscilan sin esfuerzo del armario del hombre la de la mujer.

Custo Barcelona; un estilo en sí mismo que en cierta medida sugiere una manera concreta de ver la vida.

Eiko Ai; un estilo informal con la sofisticación y el feminismo. El kimono es su prenda fetiche.

Eñaut; estética minimalista y una visión sostenible, fue ganador del concurso REC.0 /080 Barcelona Fashion al Mejor Diseñador.

Escorpion, referente en el sector del knitwear internacional gracias al sofisticado diseño y al heritage de sus colecciones.

Is Coming, la nueva firma de ropa fundada por Constan Hernández, el que fuera presidente y fundador de la firma por excelencia de vestidos originales para eventos, Intropia.

Km By Lange, estudio de diseño creativo con sede entre Barcelona y Kiev. Todos los artículos están elaborados artesanalmente por mujeres en Ucrania.

Lebor Gabala, el proyecto profesional de Maite Muñoz que aprendió el oficio de pioneros de la industria de la moda de este país, como Pedro Morago, Rap Diffusion, o Mila y Tucho Balado.



Lola Casademunt By Maite; desde 2018, Maite Casademunt está al frente de la compañía de referencia nacional. Este cambio generacional ha hecho que se hayan unido la experiencia de un héritage de más de 40 años, con la ilusión, la frescura y la visión más particular de Maite.

Menchen Tomas; diseña, produce y confecciona sus propias colecciones de Prêt-à-Porter, Fiesta y Novia. También realiza diseños exclusivos de alta costura y para novias a medida.

Paloma Wool; un proyecto de exploración artística multidisciplinar que gira entorno a las ideas y los espacios creados alrededor del acto de vestirse.

Reveligion; Después de varios eventos en Londres y Madrid, y tras ser finalista del premio Vogue Who's on next queremos apostar por 080 Barcelona y su carácter internacional para seguir proyectando la marca hacia otros mercados.

Simorra; un estilo femenino elegante y fresco, con diseños juveniles que marcan tendencia.

The Artelier; el homenaje personal de Alba Ayza a su familia.

The Label Edition; atemporalidad, moda ética y honesta, y exclusividad son los principales pilares de esta marca basada en la producción de cápsulas confeccionadas en proximidad y con unidades limitadas.

The (Real) Garcia; una marca de estilo funcional, práctico y atemporal. Diseñada en Barcelona, respira arquitectura y pretende complementar el armario de un hombre moderno,

Tíscar Espadas; un lenguaje artístico amplio y diverso (videoarte, ilustración, fotografía, performance, instalaciones ...) en torno a sus particulares colecciones de ropa.

Txell Miras; con seis premios en su haber, Txell Miras presenta una colección cuyo leitmotiv es el blanco y negro, está rellena de corchetes que permiten incluir y excluir capas como símbolo de una identidad cambiante.

Victor Von Schwarz; el diseñador y estilista de celebrities presenta una colección inspirada en las películas de la mafia asiática de los años 80 y 90, que tenían como centro de operaciones en los barrios rojos de ciudades como Taipei y Hong Kong.

Yolancris; estilo fuertemente boho, de lo que fue pionera en el sector de la novia, viene influenciado por sus referentes musicales y artísticos de las décadas de los 60 y 70.

Con el objetivo de apostar por la creatividad y el talento, la innovación y la sostenibilidad en el sector moda, la organización ha dispuesto espacios de 15 minutos en los que cada diseñador y diseñadora presentará su fashion show film. Un formato igual al que llevan ejecutando desde el incio de la pandemia y que se ha revelado como un auténtico éxito por la gran cantidad de espectadores que se conectaron en la anteriores ediciones.

Otra de las novedades destacadas de esta edición son los 080 Fashion Thoughts, un espacio en el que los diseñadores y marcas de moda dialogan entre ellos sobre aspectos diversos del sector moda. La creatividad y el diseño, la sostenibilidad, la tecnología, el metaverso, el futuro de las tiendas físicas o la experiencia de compra, entre otros, serán esta temporada objeto de debate.

En esta edición, 080 Barcelona Fashion, cuenta con el apoyo de las siguientes marcas patrocinadoras: como patrocinador principal, Clearpay, el método de pago a plazos líder en el sector de la moda. También son patrocinadores, Kevin Murphy (peluquería oficial) y La Roca Village (destino de shopping oficial). Por su parte, participan como colaboradores: Garmin (reloj oficial), M·A·C Cosmetics (maquillaje oficial), Thuya Formació Professional (equipo de maquillaje), Thuya Professional Line (manicura oficial), Rowenta (planchado y materiales de higienización), Font Vella (agua oficial), Ketonico, Hotel ME Barcelona, Cointreau y Westwing.

Calendario oficial

Miércoles, 06.04.2022

18.45 h AVELLANEDA, con Au réveil il était midi

19.00 h KM BY LANGE, con Zemlia

19.15 h REVELIGION, con Parellel Lines

19.30 h ESCORPION, con The Show Must Go On

19.45 h MENCHEN TOMAS, con Old Money

20.00 h CUSTO Barcelona, con I Trust Me

20.15 h THE (REAL) GARCIA

20.30 h THE LABEL EDITION, con Infantis Anima

Jueves, 07.04.2022

19.00 h TXELL MIRAS, con Identitat

19.15 h EÑAUT

19.30 h YOLANCRIS

19.45 h VICTOR VON SCHWARZ, con La Tríada

20.00 h LEBOR GABALA, con Aurora

20.15 h TÍSCAR ESPADAS, con Capitulo Abierto

20.30 h LOLA CASADEMUNT BY MAITE, con Aspen Glam

Viernes, 08.04.2022

19.00 h PALOMA WOOL

19.15 h EIKO AI, son Lucid Dreams

19.30 h THE ARTELIER, con Avant

19.45 h AVEC ESTUDIO, con Oasis

20.00 h IS COMING, con Nostalgia del norte

20.15 h ANTONIO MARCIAL, con Strangers and Rogues

20.30 h SIMORRA, con The Meaning Of Paper