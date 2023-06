Los pantalones anchos de Ana Rosa Quintana, ideales para mayores de 60 años

Unos pantalones ideales para mujeres mayores de 60 años, sueltos, que afinan la cintura y no marcan. Ana Rosa Quintana lo sabe y por eso no ha dudado en elegir unos pantalones palazzo muy holgados, que estilizan un montón y que, al tener esa pernera extra ancha y larga, consiguen un efecto de pierna más larga y estilizada. La periodista se saca partido al máximo, y ciñe su cintura con un cinturón para potenciar aún más su silueta y creando un look que le sienta de maravilla. Y que es la prueba de que la edad no importa si sabes potenciar tus puntos fuertes y escoger la ropa o los colores indicados.