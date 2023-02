El pantalón de punto que estiliza las piernas es de Mango y será tu prenda todoterreno

Es cierto que los jeans son un básico capaz de adaptarse a cualquier look. Es algo que el ‘street style’ nos ha demostrado en cantidad de ocasiones y que, nosotras mismas, comprobamos día tras día. Pero también hay que reconocer que los pantalones vaqueros, hasta los diseños globo que encontramos en Zara y llevaría Jennifer López, están más bien relacionados con los looks diarios y las propuestas más informales. De hecho, cuando tratamos de buscar un look más formal combinado con pantalón, somos conscientes que necesitamos opciones que vayan más allá del clásico 'denim'.