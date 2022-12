Ocho prendas básicas de fondo de armario que ya están rebajadas

A todas nos gusta abrir nuestro armario y que esté lleno de ropa, de tendencias, incluso de prendas que no nos ponemos nunca. Sin embargo, y al margen de nuestra obsesión por la moda, es importante que sepamos construir un fondo de armario compuesto por prendas básicas, versátiles y atemporales. Es decir, esas que te puedes poner en cualquier momento, que no pasan de moda y con las que siempre vas a lograr un look 10.