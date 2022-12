¿Tienes una cita importante? combina unos mom fit con un body y ¡lista para triunfar!

Y decimos esto porque este revival noventero es todo un clásico, y los clásicos jamás pasan de moda. Son los jeans de moda más versátiles, y sirven tanto para looks formales como informales. Buceando por la web de Zara (mira que nos gusta), hemos encontrado una combinación ideal para llevar a esa cita importante en la que necesitas apostar por un look ganador. Ni demasiado formal no demasiado casual, es esa opción que necesitamos tener desde ya en nuestro armario. Nos referimos al body + mom fit, una propuesta estilística que ha hecho que salten nuestras alarmas más fashionistas a la hora de acertar de pleno. Además, y esto es importante, es toda una inversión, ya que da igual la edad que tengas porque sienta de maravilla, y puedes combinarla de mil maneras. ¿Quieres saber cómo?