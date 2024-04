Nuria Roca tiene el conjunto 'made in Spain' capaz de subirte el autoestima

"Estoy muy indignada. Yo me había llevado un montón de estilismos para ir ideal de la muerte, y veo esas fotos y digo: no me ha servido para nada", reconoció la valenciana ante los telespectadores sobre lo que se ve en las imágenes. "Ella exclamó: "¡Esto es horroroso! ¡Me han sacado una papada que no tengo! Esa es de Photoshop", contó Del Val entre risas sobre el enfado de su esposa.