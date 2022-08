Las novias más atrevidas querrán un vestido como el de Dua Lipa en la boda de Jacquemus

La artista ha sido una de las invitadas estrella al enlace entre el diseñador y Marco Maestri en Bocas del Ródano.

Julia García

Las bodas de película no cesan en este final de verano. A Jennifer Lopez y Ben Affleck y su enlace por todo lo alto en la casa del actor den Savannah le ha dado el relevo el enlace del diseñador Simon Porte Jacquemus Marco Maestri, donde una de las invitadas estrella ha sido su buena amiga Dua Lipa. La pareja, que comparte vida desde 2018 y se prometió el año pasado, ha elegido casarse en la tierra del diseñador, el sur de Francia. En concreto, la ceremonia se ha celebrado en la localidad de Charleval, en la región de Bouches-du-Rhône, y la fiesta ha tenido lugar en el Château de Bonneval.

Entre los invitados, muchos rostros conocidos. Jeanne Damas, Tina Kunakey, Amina Muaddi y, como decíamos, Dua Lipa, las más popular de la lista. Entre los looks de los asistentes al elegante evento, mucho estilo y glamour, como no podía ser de otra manera, pero también coordinación. Parece claro que los novios habían elegido un dress code para la ocasión. Todo "made by Jacquemus" y en tonos nuestros: mucho beis y, curiosamente, blanco, el color elegido por Dua Lipa para triunfar en la boda del diseñador francés.

La cantante británica, que hace unos días cumplió 27 años, ha arriesgado, como es habitual en ella, y la jugada le ha vuelto a salir redonda. Lo ha hecho con un vestido largo de transparencias en el citado color blanco —inapropiado por protocolo en las bodas salvo que los novios, como ha sido este caso, digan lo contrario— decorado con delicadas flores bordadas en tiras.

Espectacular también la parte del cuello, escote y los hombros de la pieza, que bien podrían ser dos partes: un top que envuelve el cuello de la artista y sobre él el vestido de escote cuadrado y pliegues en los hombros. Una maravilla.

Transparencias y complementos XL

Ante semejante pieza, que Dua Lupa ha completado con ropa interior blanca, también muy protagonista en el outfit, no hacen falta complementos muy llamativos. La londinense lo sabe y por ello ha optado por un bolso negro de la firma francesa del novio y unas sandalias de tiras muy veraniegas, acorde con el clima y el lugar elegido para la celebración por Jacquemus y Marco Maestri.

Únicamente los pendientes de estrella tamaño XXL que asomaban por delante de la larguísima melena morena que luce ahora la camaleónica cantante le restan algo de protagonismo en el estilismo al impresionante vestido blanco de transparencias que ha lucido en la boda de su íntimo amigo. Dua Lipa, ‘twelve points’.